Shanghai Electric на COP28 представила инновационные решения для возобновляемой энергетики
14 Dec, 2023, 18:01 ET
Shanghai Electric представила инновационные решения для возобновляемой энергетики на церемонии открытия уголка Китая на конференции по климату COP28, чтобы содействовать устойчивому развитию в мире
ДУБАЙ, ОАЭ, 15 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) приняла участие в церемонии открытия уголка Китая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходившей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. Показ тематических слайдов «Экологическая цивилизация и практика красоты Китая», проведенный на конференции, продемонстрировал миру лидирующую роль компании в глобальном регулировании климата и устойчивом развитии.
Цю Минхуа (Qiu Minghua), заместитель генерального директора Shanghai Electric Power Plant Engineering Company (Шанхайской компании по проектированию электростанций), на мероприятии заявил следующее: «В этот ответственный для глобального регулирования климата момент компания Shanghai Electric продолжает поставлять инновационные экологические решения для все большего числа энергетических компаний и промышленных предприятий. Мы продолжим прилагать усилия к достижению взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, чтобы все вместе мы могли разделить новое зеленое будущее устойчивого развития».
Shanghai Electric четко выполняет свои обязательства ESG при продвижении своей стратегии развития 4+2+X, которая фокусируется на новых объектах при поддержке современных технологий, с особым вниманием к интеграции ветро-, гелио-, водородных электрогенерирующих мощностей с аккумулирующими мощностями. Главная цель стратегии — энергия и сокращение промышленных углеродных выбросов благодаря активному строительству трехмерного решения для промышленных парков с нулевым уровнем углеродных выбросов, которое обеспечит промышленные парки всем необходимым — от проектирования до строительства экологичных промышленных предприятий с распределенным энергоснабжением на возобновляемых источниках, включающим «зеленые» интеллектуальные производственные линии для повышения энергоэффективности конкретного производства. В этом году ключевыми интеллектуальными промышленными решениями компании Shanghai Electric стали интегрированная система ветровой и солнечной энергии с ее аккумулированием и распределением, а также Energy Carbon Smart Butler, которые являются ключевыми направлениями реализации обязательств ESG компании.
Shanghai Electric осуществляла и участвовала в строительстве нескольких ключевых проектов в рамках реализации Дубайской стратегии чистой энергии, которая нацелена на покрытие 75 процентов внутренних потребностей в энергии за счет возобновляемых источников энергии к 2050 г. Одним из таких проектов является строительство Дубайской 700-мегаваттной солнечной тепловой электростанции (СТЭС), а также проектирование, закупка и строительство 250-мегаваттной фотоэлектрической станции Noor Energy 1, совместно финансируемое Саудовской международной компанией электро- и водоснабжения ACWA Power, Фондом шелкового пути, и Дубайским управлением электро- и водоснабжения.
Noor Energy 1 — крупнейшая в мире солнечная тепловая электростанция на одной площадке, расположенная в Фазе 4 Солнечного парка им. Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума, использует современную комбинацию башенных и параболических гелиотермальных концентраторов, которая установила новый глобальный ориентир как самая высокая в мире башня концентратора солнечной энергии и самая большая установка для хранения тепловой энергии. После своего завершения проект обеспечит зеленой энергией 320 000 домохозяйств и сократит углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн в год.
В дальнейшем Shanghai Electric продолжит разработку высококачественного, экологичного энергетического оборудования с низким углеродным следом при этом реализуя большее количество глобальных энергетических проектов, которые будут стимулировать все больше глобальных партнеров присоединиться к усилиям устойчивого развития, содействовать регулированию климата и сотрудничать в построении более зеленого будущего для всех.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2300923/Qiu_Minghua_shares_Shanghai_Electric_s_green_energy_innovations_at_COP28_s_China_Corner_opening_cere.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg
Share this article