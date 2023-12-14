Shanghai Electric на COP28 представила инновационные решения для возобновляемой энергетики

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Shanghai Electric

14 Dec, 2023, 18:01 ET

Shanghai Electric представила инновационные решения для возобновляемой энергетики на церемонии открытия уголка Китая на конференции по климату COP28, чтобы содействовать устойчивому развитию в мире 

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) приняла участие в церемонии открытия уголка Китая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходившей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. Показ тематических слайдов «Экологическая цивилизация и практика красоты Китая», проведенный на конференции, продемонстрировал миру лидирующую роль компании в глобальном регулировании климата и устойчивом развитии.

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Qiu Minghua shares Shanghai Electric's green energy innovations at COP28's China Corner opening ceremony
Qiu Minghua shares Shanghai Electric's green energy innovations at COP28's China Corner opening ceremony

Цю Минхуа (Qiu Minghua), заместитель генерального директора Shanghai Electric Power Plant Engineering Company (Шанхайской компании по проектированию электростанций), на мероприятии заявил следующее: «В этот ответственный для глобального регулирования климата момент компания Shanghai Electric продолжает поставлять инновационные экологические решения для все большего числа энергетических компаний и промышленных предприятий. Мы продолжим прилагать усилия к достижению взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, чтобы все вместе мы могли разделить новое зеленое будущее устойчивого развития».

Shanghai Electric четко выполняет свои обязательства ESG при продвижении своей стратегии развития 4+2+X, которая фокусируется на новых объектах при поддержке современных технологий, с особым вниманием к интеграции ветро-, гелио-, водородных электрогенерирующих мощностей с аккумулирующими мощностями. Главная цель стратегии — энергия и сокращение промышленных углеродных выбросов благодаря активному строительству трехмерного решения для промышленных парков с нулевым уровнем углеродных выбросов, которое обеспечит промышленные парки всем необходимым — от проектирования до строительства экологичных промышленных предприятий с распределенным энергоснабжением на возобновляемых источниках, включающим «зеленые» интеллектуальные производственные линии для повышения энергоэффективности конкретного производства. В этом году ключевыми интеллектуальными промышленными решениями компании Shanghai Electric стали интегрированная система ветровой и солнечной энергии с ее аккумулированием и распределением, а также Energy Carbon Smart Butler, которые являются ключевыми направлениями реализации обязательств ESG компании.

Shanghai Electric осуществляла и участвовала в строительстве нескольких ключевых проектов в рамках реализации Дубайской стратегии чистой энергии, которая нацелена на покрытие 75 процентов внутренних потребностей в энергии за счет возобновляемых источников энергии к 2050 г. Одним из таких проектов является строительство Дубайской 700-мегаваттной солнечной тепловой электростанции (СТЭС), а также проектирование, закупка и строительство 250-мегаваттной фотоэлектрической станции Noor Energy 1, совместно финансируемое Саудовской международной компанией электро- и водоснабжения ACWA Power, Фондом шелкового пути, и Дубайским управлением электро- и водоснабжения.

Noor Energy 1 — крупнейшая в мире солнечная тепловая электростанция на одной площадке, расположенная в Фазе 4 Солнечного парка им. Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума, использует современную комбинацию башенных и параболических гелиотермальных концентраторов, которая установила новый глобальный ориентир как самая высокая в мире башня концентратора солнечной энергии и самая большая установка для хранения тепловой энергии. После своего завершения проект обеспечит зеленой энергией 320 000 домохозяйств и сократит углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн в год.

В дальнейшем Shanghai Electric продолжит разработку высококачественного, экологичного энергетического оборудования с низким углеродным следом при этом реализуя большее количество глобальных энергетических проектов, которые будут стимулировать все больше глобальных партнеров присоединиться к усилиям устойчивого развития, содействовать регулированию климата и сотрудничать в построении более зеленого будущего для всех.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2300923/Qiu_Minghua_shares_Shanghai_Electric_s_green_energy_innovations_at_COP28_s_China_Corner_opening_cere.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

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