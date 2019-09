Shanghai Electric acelera alcance global e procura parceiros internacionais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Shanghai Electric Group (o "Grupo"), importante fornecedor de soluções e fabricante de equipamentos de energia, apresentou suas diversas soluções e equipamentos no 24º Congresso Mundial de Energia (World Energy Congress – WEC), realizado em Abu Dhabi de 9 a 12 de setembro. O Grupo atua há muito tempo no exterior e, especialmente com parceiros no Oriente Médio, já implementou projetos em áreas como energia solar, energia a gás, dessalinização e gestão de energia.

Em uma proposta para fornecer soluções mais limpas e inteligentes, a Shanghai Electric desenvolveu produtos mais avançados e apresentou no WEC soluções mais abrangentes e interconectadas com serviços de ciclo de vida completo para melhor atender a clientes no mundo todo. Desde o lançamento de produtos individuais até a oferta de soluções mais completas e integradas, o Grupo tem buscado ativamente uma transformação positiva em seu planejamento estratégico e em sua posição no setor com base na tendência de desenvolvimento do mercado e na demanda da indústria.

Em relação aos negócios, a Shanghai Electric vem marcando presença nos mercados estrangeiros. Em 2018, o Grupo chegou até a receber um número superior de novas solicitações de construção nos mercados externos em relação ao mercado nacional, o que destaca os esforços em alinhar as soluções em outros países com o projeto chinês conhecido como Iniciativa do Cinturão e Rota. Em 2018, o Grupo executou vários projetos de referência em outros países, como a construção de uma estação de energia solar em Dubai, um projeto de energia a carvão no Egito, um projeto de energia de ciclo combinado no Panamá e um projeto de dessalinização em Brunei.

A usina de energia que está sendo construída pela Shanghai Electric no Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum Solar Park, em Dubai, atualmente a maior instalação de energia solar do mundo, pode fornecer energia elétrica limpa para mais de 320.000 residências por ano em Dubai e reduzir as emissões de carbono em 1,6 milhão de toneladas.

O presidente da China, Xi Jinping, também disse em julho, durante visita aos Emirados Árabes Unidos, que o seu país está impulsionando um plano estratégico pautado pela inovação. Conforme os Emirados Árabes Unidos buscam impulsionar ainda mais seu setor de energia, os dois países devem buscar uma cooperação mais estreita em prol de inovações em tecnologia avançada.

Neste ano, a Shanghai Electric ofereceu soluções de energia solar em mais países. O Grupo construiu uma usina de energia solar em Hokkaido, no Japão, e começou a gerar energia em fevereiro. Também conta com vários projetos de energia em andamento no Reino Unido e na Austrália.

"Valorizamos muito nossos negócios em outros países, e nossa meta é aumentar a proporção de nossos ativos no exterior e dobrar a receita dentro de três a cinco anos", revela Zheng Jianhua, presidente da Shanghai Electric.

