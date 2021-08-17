Shanghai Electric дарит подарочные наборы детям из сообщества Thar в честь Курбан-байрама

«Ежегодный праздник Курбан-байрам — это радостное и особое время года, которое позволяет местному сообществу проводить время в кругу семьи и друзей. Однако в этом году пандемия несколько омрачила этот важный праздник, поскольку меры социального дистанцирования по-прежнему запрещают массовые скопления людей и ограничивают религиозные обряды. Это тот день, когда члены общества особенно чутко ощущают потребность помогать другим и оказывать помощь беззащитным и бедным. Мы надеемся, что с помощью этой праздничной кампании дарения игрушек и других подарков мы сможем вызвать улыбку на лицах этих детей в это беспрецедентное время и, конечно же, сделать этот Курбан-байрам немного ярче и теплее также для их семей», — заявил менеджер по связям с общественностью компании Thar Coal Block-1 Power Generation Company Циань Сяолей (Qian Xiaolei).

Угледобывающий и энергетический комбинат Thar Block-1, занимающий площадь более 9000 квадратных километров и являющийся важной составной частью Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), расположен в пустыне Тар на юго-востоке пакистанской провинции Синд. Предполагается, что после завершения строительства две сверхкритически важные лигнитовые электростанции мощностью 660 мегаватт будут обеспечивать доступной и надежной электроэнергией более 4 миллионов пакистанских домохозяйств, а объем добычи угля на месторождении достигнет 7,8 млн тонн в год.

Компания Shanghai Electric уделяет приоритетное внимание благополучию жителей района, прилегающего к объекту Thar Block-1, и приняла целый ряд мер по обеспечению безопасности, здоровья и защиты своих местных сотрудников в период пандемии COVID-19. В рамках недавней кампании по обеспечению биологически безопасных условий труда для работников на местах компания Shanghai Electric приступила к осуществлению программы вакцинации против COVID-19 для своих пакистанских сотрудников, участвующих в этом проекте, в ходе которой на сегодняшний день привито более 5000 сотрудников.

Руководство программой осуществляет China Sindh Resources Private Limited (SSRL) — дочерняя компания Shanghai Electric в Пакистане, занимающаяся подготовкой и эксплуатацией угольных шахт. Компания совместно с врачами и средним медперсоналом из Карачи занималась организацией многочисленных пунктов вакцинации в офисах Shanghai Electric на комбинате Thar Block-1, где работники, добровольно участвовавшие в вакцинации, прививались со скоростью 400 человек в день.

Ван Сяофан (Wang Xiaofan), председатель правления компании China Sindh Resources Private Limited (SSRL), организовавшей кампанию по вакцинации, заявил, что Shanghai Electric прилагает «всемерные усилия» для защиты безопасности всех своих сотрудников. «Для компании Shanghai Electric безопасность сотрудников имеет первостепенную важность, и мы делаем все возможное, чтобы избегать заражения COVID-19 на объекте. Мы надеемся, что наши недавние усилия по борьбе с пандемией не только обеспечат безопасные условия труда для наших сотрудников, но и внесут вклад в кампанию вакцинации в Пакистане в целом», — заявил г-н Ван.

С начала пандемии компания Shanghai Electric поддерживает усилия по оказанию чрезвычайной помощи в связи с пандемией COVID-19 в Пакистане, включая безвозмездную поставку предметов первой необходимости для пакистанской пехотной бригады 441 и пожертвование в размере 6 миллионов рупий в пользу провинции Синд для создания Чрезвычайного коронавирусного фонда, а также отправку средств индивидуальной защиты, зерна и нефти для оказания помощи местным командам в решении проблем нехватки продовольствия и одежды в бедных сельских поселениях.

Кроме того, компания Shanghai Electric непрерывно работает над повышением уровня занятости на местах в провинции Синд, нанимая местных жителей и организуя занятия по повышению их квалификации. По состоянию на январь 2021 года к работе на данном объекте было привлечено более 5000 сотрудников, из которых более 75% составляет местный персонал.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1595055/1.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric