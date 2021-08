Shanghai Electric offre des jouets et des cadeaux aux enfants de la région du Thar pour célébrer l'Aïd al-Adha

SHANGHAI, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- La Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd, une filiale pakistanaise de Shanghai Electric (601727.SS et 02727.HK) et exploitant de la centrale électrique de Thar, a organisé une collecte de jouets et de cadeaux le 19 juillet dernier pour célébrer l'Aïd al-Adha avec les enfants et leurs parents qui résident dans les villages voisins de la compagnie et de la centrale de 1320 MW. Shanghai Electric et son personnel ont distribué des jouets et des cadeaux à plus de 200 enfants, dont des équipements de cricket pour les garçons et des bracelets, des pâtes de henné et des friandises pour les filles, juste à temps pour ce festival béni qui marque l'un des jours les plus importants pour la communauté locale.