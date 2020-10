Shanghai Electric está soldando a caldeira do Projeto de Central Energética de Thar Coal Block-1 2 x 660 MW, enquanto capacita soldadores locais

Um concurso de soldagem com um número total de 8 soldadores chineses e paquistaneses no local foi conduzido como parte do treinamento contínuo, e os três primeiros lugares foram ocupados por um soldador chinês e dois soldadores paquistaneses.

"Estamos felizes em ver nossos soldadores realizarem tarefas de soldagem difíceis no concurso e vemos isso como parte de nosso treinamento contínuo para que os trabalhadores entreguem resultados de qualidade", disse Qian Xiaolei, gerente de RP do projeto.

Os participantes foram solicitados a completar várias missões em 40 minutos, incluindo tarefas como troca de máquinas de soldagem, depuração de soldagem, emenda de placa e soldagem vertical de placa. Os participantes foram avaliados em 12 aspectos principais, como soldagem, altura residual de solda, diferença de largura, deformação angular e conformação de raiz, que está de acordo com as normas internacionais de soldagem.

O Projeto entrou na fase de instalação dos equipamentos, pois a Empresa iniciou o processo de soldagem da superfície de aquecimento da caldeira.

O concurso acontece no momento em que a Shanghai Electric aumenta sua presença no Paquistão. A empresa superou os desafios na construção do projeto, visto que o ambiente industrial no Paquistão é menos desenvolvido e o fornecimento de equipamentos e materiais de construção estava em falta em meio à pandemia da Covid-19.

Para garantir um processo de construção sem complicações, a empresa coordenou ativamente a equipe e os suprimentos, e enviou uma equipe de profissionais de instalação ao local. A equipe verificou cuidadosamente as condições da construção, planejou a instalação da superfície de aquecimento e garantiu que os soldadores fossem qualificados para realizar esse trabalho. Após avaliação completa, a Shanghai Electric realizou com sucesso o trabalho de soldagem da caldeira da unidade 1 com 29 junções soldadas do Projeto, que está qualificada para uso.

Sobre a Shanghai Electric

