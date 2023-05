Shanghai Electric et ses partenaires indonésiens collaborent pour faire progresser les infrastructures électriques vertes et stables

JAKARTA, Indonésie, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- La présidente-directrice générale de Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) Mme Leng Weiqing, dans le cadre d'une délégation de haut niveau composée de six grandes entreprises de Shanghai et dirigée par le maire de la ville, M. Gong Zheng lors du Symposium sur l'investissement à l'étranger Shanghai-Jakarta, a discuté et partagé des connaissances avec les institutions locales concernant ses exploitations de plusieurs centrales électriques en Indonésie, notamment la centrale à charbon Java 7, la centrale électrique de Chilaza, et la zone industrielle de Qingshan qui ont largement contribué à la sécurité et à la stabilité énergétiques locales et mondiales tout en réalisant des progrès importants dans la promotion de l'utilisation de l'énergie verte et de la durabilité.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette récente collaboration avec nos partenaires indonésiens qui contribue à assurer la stabilité énergétique, sans parler des possibilités d'emploi et de l'augmentation du niveau de vie, pour de multiples communautés dans toute l'Indonésie, a déclaré Mme Leng Weiqing. Une grande partie de l'équipement fourni, exploité et entretenu par Shanghai Electric qui est en service en Indonésie apporte des contributions positives à la sécurité énergétique locale tout en contribuant à améliorer le niveau d'énergie et de consommation, ainsi que les moyens de subsistance de la population. »

En outre, le développement des activités de l'entreprise dans de multiples domaines comprend l'exploitation et l'entretien de trois centrales thermiques dans la zone industrielle de la baie de Weda, le projet d'ingénierie de coke du groupe Nanjing Iron and Steel avec sa production annuelle de 2,6 millions de tonnes, ainsi qu'une coentreprise avec une usine d'échangeurs de chaleur de climatisation automobile.

Les projets novateurs de Shanghai Electric en matière d'énergie et de solutions à faible émission de carbone apportent des contributions massives aux communautés locales en Indonésie

La centrale à charbon Java 7 est un projet de centrale à charbon de 2 100 MW situé dans la province de Banten, en Indonésie. Shanghai Electric a commencé la construction du projet en 2016, puis est entré en exploitation commerciale en décembre 2019. La centrale électrique de Chilaza, dirigée et entretenue par Shanghai Electric pour sa deuxième phase, occupe la première place en termes d'efficacité de la production d'énergie parmi les centrales à charbon de l'île de Java en Indonésie. Ce succès remarquable confirme son statut de première centrale privée du pays. Suite à son récent raccordement au réseau au début du mois, la centrale est devenue une pierre angulaire robuste, offrant une garantie inébranlable pour la stabilité du réseau électrique local. Un autre grand projet, la zone industrielle de Qingshan, est la première incursion de l'entreprise sur le marché international de la cokéfaction à grande échelle et revêt donc une importance significative dans la mesure où elle promeut pleinement la stratégie d'internationalisation de Shanghai Electric.

Shanghai Electric couvre les lignes de production de batteries au lithium, les pièces automobiles, les lignes de production de gros avions, les ascenseurs et les compresseurs de climatisation. Shanghai Electric se concentre sur l'innovation technologique et l'implication dans la production et l'exploitation de systèmes de transport ferroviaire et d'autres équipements industriels, ainsi que des services intégrés ; l'entreprise favorise les possibilités de coopération sur les marchés internationaux et le développement de technologies industrielles vertes et à faible émission de carbone à l'échelle mondiale.

Shanghai Electric développe activement ses activités d'ingénierie en dehors de la Chine. Elle a réalisé plus de 100 projets de génie énergétique avec des contrats d'une valeur totale de plus de 250 milliards de yuans (35,76 milliards de dollars américains), ce qui représente un tiers des ventes d'équipements électriques de l'entreprise à l'étranger. La société a également acquis 100 % des capitaux propres de Nedschroef aux Pays-Bas, se développant ainsi dans l'industrie des pièces de fixation automobiles haut de gamme, et a acquis 100 % des capitaux propres de Broetje Automation en Allemagne, se développant ainsi dans l'industrie de fabrication d'équipements aéronautiques haut de gamme.

