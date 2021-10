Shanghai Electric lança plataforma Petrel com turbina de propulsão direta de 11 MW SEW11.0-208

Ao adotar um projeto digital de ciclo completo, produção, gestão de O&M, a SEW11.0-208 alproveita o mais recente sistema de controle LeapX da Shanghai Electric para reduzir a carga operacional e melhorar a estabilidade operacional da unidade. O novo gigante offshore utiliza pás de fibra de carbono S102 de 102 metros que proporcionam enorme força e desempenho superior graças ao seu design aerodinâmico líder mundial. Como uma turbina eólica inteligente totalmente digitalizada, a SEW11.0-208 também é sobrealimentada pelo sistema Fengyun da Shanghai Electric, uma plataforma de gerenciamento remoto baseada em nuvem, para aumentar a eficiência operacional e a rentabilidade para os desenvolvedores.

"Como líder global em energia eólica offshore, a Shanghai Electric é dedicada a ajudar a China a atingir o pico de carbono e neutralidade de carbono, alavancando sua extensa tecnologia comprovada no setor de energia renovável. O lançamento de nossa plataforma Petrel é uma grande conquista para a Shanghai Electric, que marca um importante salto em nossa jornada à medida que exploramos melhor e com superioridade produtos e soluções de nova energia que conduzem o mundo a um futuro mais ecológico", disse Jin Xiaolong, vice-presidente da Shanghai Electric.

A Shanghai Electric, como uma das potências de inovação no setor de energia eólica da China, continuará a liderar o desenvolvimento de tecnologias renováveis para apoiar o objetivo de neutralidade de carbono da China usando big data, computação em nuvem, Internet das Coisas, inteligência artificial e 5G, além de demonstrar pioneirismo em termos de inovações tecnológicas para estabelecer um avançado sistema de energia zero carbono.

A Shanghai Electric também está na frente para colher os benefícios da Shantou Offshore Wind Power Industry Alliance em seu impulso para estabelecer e consolidar a cadeia do setor de energia eólica offshore para a cidade, estabelecendo um novo ecossistema do setor de energia por meio da sinergia de membros do setor. Com base no sucesso da Shanghai Electric na construção da primeira fábrica de carbono zero, ela continuará explorando novas tecnologias e modelos de negócios com o objetivo de ajudar a China a entrar na era das emissões de carbono zero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660237/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660236/2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

