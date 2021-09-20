Shanghai Electric на 51-м месте среди 250 лучших международных подрядчиков ENR 2021 года

ШАНХАЙ, 20 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (601727.SS и 02727.HK) заняла 51-е место в рейтинге 250 лучших международных строительных подрядчиков 2021 года, опубликованном журналом Engineering News-Record (ENR), авторитетным американским изданием, посвященным новостям и аналитике в сфере строительства. Несмотря на продолжающееся влияние пандемии COVID-19 на глобальные крупномасштабные инженерные проекты, в этом году компания Shanghai Electric реализовала 22 проекта в разных странах, что выразилось в резком росте в рейтинге по сравнению с другими китайскими компаниями.

Согласно общепринятому мнению, рейтинг журнала ENR считается отраслевым барометром. В нем международные строительные компании ранжируются на основе доходов, полученных от реализации зарубежных проектов. Согласно рейтингу, 2020 год стал еще одним сложным годом для международных компаний, вовлеченных в строительство инфраструктурных объектов, рынок характеризовался неопределенностью и краткосрочными рисками. Журнал ENR отмечает, что в прошлом году общая выручка 250 крупнейших строительных компаний от заключения международных контрактов упала на 11,1% до 420,4 млрд долларов по сравнению с 473,1 млрд долларов в 2019 году. Это стало самым большим годовым падением, зафиксированным ENR в данных о международных контрактах с 2003 года. В условиях сложной рыночной конъюнктуры компания Shanghai Electric активно реализовала бизнес-стратегии как внутри страны, так и за рубежом, обеспечивая защиту своих сотрудников от COVID-19 и сохраняя при этом высокие темпы роста доходов на крупных международных проектах, среди которых можно выделить CSP в Дубае, угледобывающий комплекс и электростанция Thar Block-1 в Пакистане, проект в сербском городе Панчево, Forte во Вьетнаме, проекты по установке солнечных батарей в Греции и ремонту в иракском Хуашиде.

Оценивая 2020 год, когда компания Shanghai Electric оправлялась от пандемии COVID-19, представитель Shanghai Electric отметил, что компания снова продемонстрировала устойчивость в трудные для мировой строительной отрасли времена. «В условиях постоянно меняющейся деловой среды и неопределенности в этот год компания Shanghai Electric приняла ряд решений для минимизации задержек при реализации строительных проектов, обеспечения безопасности и устранения проблемы нехватки рабочих на местах, а также для поддержания высокого оборота от своих зарубежных проектов. Такое признание со стороны журнала ENR лишний раз свидетельствует о приложенных нами усилиях, а также об эффективности управления и качестве продукции в результате нашего непоколебимого стремления к совершенству», — заявил представитель компании.

Между тем, строительство крупных зарубежных проектов Shanghai Electric идет по графику.

В конце июля прошли 10-дневные эксплуатационные испытания первой очереди мощностью 300 МВт Фазы 5 мощностью 900 МВт в парке солнечной энергетики имени Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума (MBR Solar Park), после чего в середине августа парк был введен в коммерческую эксплуатацию с опережением графика.

В конце июня были завершены работы на первом водоносном горизонте открытого угольного разреза в рамках проекта пакистанской угольной шахты и электростанции Thar Block-1.

19 августа на распределительной станции 220 кВ парогазовой электростанции в сербском городе Панчево было отключено резервное питание. Проверка рабочего состояния оборудования показала многообещающие результаты, сделав возможным производство электроэнергии для подключенных сетей.

Кроме того, 19 апреля 2021 года завершились 145-дневные непрерывные работы на Блоке-1 тепловой электростанции Динбандху Чхоту Рам (DCRTPP 2x300 МВт «Ямуна Нагар») компании Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL), ставшие рекордными для инженеров компании Shanghai Electric.

Техобслуживание проводилось в непростое время, когда Индия переживала очередную волну COVID-19. В таких тяжелых условиях инженеры компаний HPGCL и Shanghai Electric совместно провели капитальный ремонт блока, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в течение следующих пяти месяцев. В марте 2021 года ежемесячный коэффициент загрузки электростанции (PLF) был зафиксирован на уровне 86,32%, став одним из лучших показателей для электростанций по стране.

Блок 4 индийской угольной электростанции Jindal 4x300 МВт проработал без сбоев в течение 711 дней до сентября 2020 года, побив предыдущий рекорд — 684 дня, что стало новым стандартом для всей страны. В январе 2021 года проект угольной электростанции Warora 2х300 МВт в Индии получил награду за лучшую эффективность, эта электростанция отмечена наградами уже третий год подряд.

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