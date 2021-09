Shanghai Electric ocupa o 51º lugar na lista dos 250 melhores empreiteiros internacionais da ENR de 2021

XANGAI, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A SHANGHAI Electric (601727.SS e 02727.HK) anunciou que a empresa foi classificada em 51º lugar na lista das 250 melhores empreiteiras internacionais de 2021, publicada pela Engineering News-Record (ENR), uma publicação de renome mundial para notícias e análises de engenharia e construção. Com um total de 22 projetos no exterior, a Shanghai Electric foi a empresa que teve o maior salto nas classificações entre as demais corporações chinesas do mesmo setor este ano, apesar do impacto prolongado da pandemia da COVID-19 em projetos globais de engenharia de larga escala.

Amplamente considerada o barômetro do setor, a lista ENR classifica empresas de construção globais com base na receita gerada por seus projetos no exterior. De acordo com a lista anual, 2020 ficou marcado como mais um ano difícil para empresas globais de construção de infraestrutura, enchendo o mercado com incertezas e riscos a curto prazo. A ENR relata que o faturamento total internacional de contratação para as top 250 caiu 11,1%, totalizando USD 420,4 bilhões em 2020, enquanto que em 2019 foram USD 473,1 bilhões, representando a maior queda anual registrada em dados de contratações internacionais da ENR desde 2003. Em meio ao clima complexo e desafiador de mercado, a Shanghai Electric implementou estratégias de negócios proativas no país e no exterior, em um esforço para proteger os funcionários que trabalham localmente, ao mesmo tempo em que mantém uma alta taxa de crescimento de receita para seus principais projetos internacionais, incluindo Dubai CSP, a mina de carvão e o projeto de energia integrado do Thar Block-1 do Paquistão, Pančevo da Sérvia, o Forte do Vietnã, os fotovoltaicos da Grécia e os projetos de manutenção Huashide do Iraque.

Olhando para 2020, ao longo do qual a Shanghai Electric se recuperou da pandemia da COVID-19, um porta-voz da Shanghai Electric afirmou mais uma vez que a Shanghai Electric mostrou sua resiliência em tempos difíceis para o setor global de engenharia. "Diante de um ambiente de negócios em constante mudança e perspectivas incertas do setor durante o ano passado, a Shanghai Electric adotou medidas rápidas para minimizar o atraso na construção, abordar a segurança e a escassez local dos trabalhadores e garantir o alto faturamento de seus projetos no exterior. O reconhecimento da ENR é outra prova dos esforços excepcionais que fizemos, bem como de nossa gestão eficiente e da qualidade de produto líder do setor como resultado de nossa busca inabalável pela excelência", disse ele.

Enquanto isso, a construção dos principais projetos da Shanghai Electric no exterior está em andamento com todo o progresso dentro do cronograma.

A primeira etapa de 300MW da fase 5 de 900MW no Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Parque Solar MBR) concluiu um teste de desempenho de 10 dias no final de Julho deste ano e entrou em operação comercial antes do previsto em meados de Agosto.

O primeiro aquífero da mina de carvão a céu aberto do projeto integrado de energia e mina de carvão Thar Block-1 do Paquistão foi concluído no final de Junho.

A estação de comutação de 220 kV na usina elétrica de ciclo combinado a gás Pančevo na Sérvia completou a retroalimentação em 19 de agosto. O status operacional de todos os dispositivos envolvidos é estável e apresentou resultados promissores, o que estabelece fundamento para a geração de energia conectada à rede.

Além disso, a unidade -1 de 300 MW da usina térmica Deenbandhu Chhotu Ram (DCRTPP), Yamuna Nagar da Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL), bateu recordes ao concluir uma operação contínua de 145 dias em 19 de abril de 2021 realizada pelos engenheiros da Shanghai Electric.

A missão de manutenção veio em meio a um momento desafiador quando a Índia passava por uma nova onda de COVID-19. Trabalhando sob imensa pressão e contra todas as probabilidades, os engenheiros de HPGCL e Shanghai Electric se uniram para realizar uma revisão da unidade, permitindo que a unidade opere sem quaisquer problemas técnicos nos próximos cinco meses. Em março de 2021, a unidade registrou um fator mensal de carga da planta (PLF) de 86,32 %, que está entre os melhores índices de desempenho de usinas em todo o país.

A unidade 4 da usina de energia a carvão 4X300MW na Índia também registrou uma operação de 711 dias sem falhas em setembro de 2020, superando o recorde anterior de operação de 684 dias sem interrupções e estabelecendo um novo padrão para todo o país. Em janeiro de 2021, o projeto de usina de energia a carvão 2X300MW da Índia conquistou o "Best Performance Award", marcando o terceiro ano consecutivo em que a usina de energia recebeu o reconhecimento.

