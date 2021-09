Shanghai Electric zajmuje 51 miejsce w publikowanym przez ENR rankingu 250 najlepszych międzynarodowych firm budowalnych za 2021 r.

SZANGHAJ, 20 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (601727.SS i 02727.HK) podała do wiadomości, że spółka uplasowała się na 51. miejscu w rankingu 250 najlepszych międzynarodowych firm budowlanych za 2021 r. publikowanym przez Engineering News-Record (ENR), uznany na świecie serwis informacyjny i analityczny branży inżynieryjnej i budowlanej. Shanghai Electric, spółka, która zrealizowała łącznie 22 projekty zagraniczne, odnotowała największy na tle innych chińskich spółek skok w tegorocznym rankingu, i to pomimo utrzymującego się wpływu pandemii COVID-19 na projekty inżynieryjne o zasięgu globalnym.

W publikowanym przez ENR rankingu globalnych firm budowlanych uznawanego na świecie za barometr branżowy umieszcza się przedsiębiorstwa budowlane, które osiągnęły najwyższe przychody z realizacji projektów zagranicznych. Według corocznego rankingu rok 2020 był kolejnym trudnym rokiem dla światowych firm zajmujących się tworzeniem infrastruktury budowlanej, przepełnionym niepewnością i wysokim ryzykiem krótkoterminowym. ENR pokazuje, że całkowita wartość przychodów z projektów międzynarodowych zrealizowanych przez 250 najlepszych firm budowlanych spadła w 2020 r. o 11,1% do 420,4 mld USD, z 473,1 mld USD w 2019 r., co stanowi największy od 2003 r. jednoroczny spadek odnotowany w danych ENR dotyczących wartości zrealizowanych projektów międzynarodowych. Pomimo złożonego i trudnego klimatu na rynku Shanghai Electric wdrożyła proaktywne strategie biznesowe w kraju i zagranicą, których celem było zabezpieczenie krajowych miejsc pracy oraz utrzymanie wysokiego wzrostu przychodów z realizacji największych projektów międzynarodowych, w tym CSP w Dubaju, budowy bloku 1 kopalni i elektrowni Thar Block-1 w Pakistanie, w Panczewie w Serbii, Forte w Wietnamie, projektu instalacji fotowoltaicznej w Grecji oraz robót konserwacyjnych w irackim Huashide.

Odnosząc się do 2020 r., w którym Shanghai Electric zdołała podnieść się po pandemii COVID-19, rzecznik prasowy Shanghai Electric stwierdził, że Shanghai Electric kolejny raz udowodniła odporność i elastyczność w trudnych czasach dla globalnej branży inżynieryjnej. „W świetle stale zmieniającego się otoczenia biznesowego i niepewnych prognoz dla branży Shanghai Electric podjęła szybkie działania zmierzające do zminimalizowania skutków opóźnień w budowie, zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom i braków kadrowych, a także zapewnienia wysokich zysków z realizacji projektów zagranicznych. Uznanie ze strony ENR to kolejny dowód na słuszność nadzwyczajnych działań, jakie podjęliśmy oraz najlepszej w branży jakości produktu, a także następstwo naszego nieprzerwanego dążenia do doskonałości" – powiedział.

Dotychczas realizacja najważniejszych projektów zagranicznych realizowanych przez Shanghai Electric przebiega zgodnie z planem.

Budowa pierwszego etapu parku solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR Solar Park) o mocy 300 MW, którego moc docelowa wynosić będzie 900 MW i którą podzielono na 5 etapów, zakończyła się wykonanymi pod koniec lipca próbami rozruchowymi i została z wyprzedzeniem oddana do eksploatacji w połowie sierpnia.

Pierwsze złoże odkrywkowej kopalni węgla i elektrowni węglowej Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project w Pakistanie oddano do eksploatacji pod koniec czerwca.

Rozdzielnica o mocy 220 kV elektrowni z turbiną gazową pracującą w cyklu łączonym w serbskim Panczewie ukończono i podłączono 19 sierpnia. Próby rozruchowe wszystkich podłączonych do niej urządzeń przyniosły obiecujące wyniki, co pozwala na podłączenie jej do sieci.

Ponadto 19 kwietnia 2021 r., po zakończeniu trwającego 145 dni cyklu rozruchu pracy ciągłej przeprowadzonego przez inżynierów Shanghai Electric, uzyskano rekordowe osiągi eksploatacji bloku 1 elektrociepłowni Deenbandhu Chhotu Ram Thermal Power Station (DCRTPP) należącej do przedsiębiorstwa Yamuna Nagar of Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL) o mocy 300 MW.

W trudnym okresie, w którym przez Indie przechodziła kolejna fala pandemii COVID-19, prowadzono roboty konserwacyjne. Pracując pod wyjątkową presją i na przekór wszelkim przeciwnościom, HPGCL i inżynierowie Shanghai Electric wykonywali roboty remontowe w bloku, dzięki którym blok pracował bez przeszkód przez kilka kolejnych miesięcy. W marcu 2021 r. w bloku osiągnięto współczynnik obciążenia (PLF) o wartości 86,32 procent charakteryzujący najbardziej wydajne elektrownie w kraju.

We wrześniu 2020 r. potwierdzono bezawaryjną, trwającą 711 dni pracę bloku 4 indyjskiej elektrowni węglowej Jindal 4X300MW, a tym samym pobito ubiegłoroczny rekord trwającej 684 dni bezawaryjnej pracy oraz wyznaczono nowy standard dla całego kraju. W styczniu 2021 r. projekt elektrowni węglowej India Warora 2X300 MW uhonorowano nagrodą za najwyższą wydajność „Best Performance Award", będącą już trzecią nagrodą, którą przyznano tej elektrowni już trzeci rok z rzędu.

