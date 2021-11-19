Shanghai Electric подписывает Соглашение о стратегическом сотрудничестве с SKF на CIIE 2021

SKF является одним из ведущих в мире производителей и поставщиков подшипников, уплотнителей, смазочных материалов и систем, продукции для технического обслуживания, мехатроники, средств передачи мощности, систем мониторинга технического состояния и сопутствующих услуг. Это партнерство позволит обеим компаниям воспользоваться богатым опытом Shanghai Electric в области инфраструктурного строительства, а также всеобъемлющей глобальной производственно-сбытовой цепочкой и инновационным потенциалом SKF для расширения своих возможностей в сфере НИОКР с эффективным использованием объединенных усилий двух компаний в целях наращивания их конкурентных преимуществ и повышения коммерческой ценности.

Крупнейшая в Китае торговая выставка импортных товаров — CIIE 2021, проходившая с 5 по 10 ноября, стала четвертой с участием Shanghai Electric, в ходе которой компания также подписала более 10 контрактов на импортные закупки и рамочных соглашений с транснациональными компаниями в течение шести дней. Общая стоимость сделок превысила 1,7 млрд юаней.

В рамках китайского экологического движения, направленного на ускорение процесса достижения поставленных углеродных целей, четвертая выставка CIIE была нацелена на содействие развитию экологически безопасной торговли и сотрудничества между транснациональными компаниями в стремлении нарастить темпы экологических преобразований в Китае и за его пределами.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из мировых лидеров и первопроходцев в области возобновляемой энергетики, представила самые последние инновационные разработки, способствующие реализации китайской стратегии двойной циркуляции внутреннего и зарубежных рынков, и демонстрирует свои достижения в модернизации и преобразовании бизнеса за счет укрепления научно-технического потенциала. Лидерами экспозиции стали автобусы Qingpu, работающие на новых энергоносителях и предназначенные для обеспечения быстрой и экологически безопасной транспортировки посетителей CIIE со всего мира. Эти транспортные средства оснащены аккумуляторной системой питания Guoxuan от Shanghai Electric.

На протяжении последних четырех лет CIIE предоставляет платформу, на которой компания Shanghai Electric смогла расширить свое сотрудничество с транснациональными инвесторами и компаниями в целях развития новой энергетики и высокотехнологичного производства.

На выставке CIIE 2018 Shanghai Electric Group и Siemens Power and Natural Gas Group подписали контракт на поставку энергогенерирующего оборудования, используемого на объекте мощностью 700 МВт в Дубае — крупнейшей в мире электростанции, работающей на концентрированной солнечной энергии. За этим партнерством последовало подписание на второй выставке CIIE в 2019 году рамочного соглашения между компаниями Shanghai Electric и Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP), предусматривающего закупки на сумму 100 млн юаней. В том же году компания Shanghai Electric заключила еще несколько сделок общей стоимостью 710 млн юаней на поставки газотурбинного оборудования для Datang Group, State Power Investment Corporation и Ansaldo Energia.

Успешное проведение CIIE 2020 дало новый импульс развитию международной торговли и делового сотрудничества на фоне дезорганизации мировой экономики в связи с ограничениями, обусловленными пандемией. На этот раз компания Shanghai Electric заключила очередное знаковое соглашение о сотрудничестве с Siemens Energy на строительство центра по обеспечению реализации потенциала интеллектуальной энергетики в Китае.

«CIIE — платформа быстрого и эффективного поиска деловых партнеров для транснациональных компаний, желающих найти "золотой ключик" к воротам, открывающим путь на китайский рынок, а также окно для установления каналов углубленного взаимодействия с китайскими клиентами международных компаний со стороны субъектов бизнеса во всем мире. На этой платформе компания Shanghai Electric рассчитывает найти новых партнеров и создать новые взаимовыгодные возможности для сотрудничества с ведущими предприятиями мира», — заявил Цзинь Сяолун.

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