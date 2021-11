Shanghai Electric signe l'accord de coopération stratégique avec SKF à la CIIE 2021

SKF est un fabricant et fournisseur majeur à l'échelle mondiale de roulements, joints, systèmes de lubrification et de lubrification, produits de maintenance, produits mécatroniques, solutions de transmission de puissance, systèmes de surveillance de l'état et services connexes. Le partenariat permettra aux deux entreprises de bénéficier de la riche expérience de Shanghai Electric dans la construction d'infrastructures ainsi que de la chaîne d'approvisionnement mondiale intégrale de SKF et de sa capacité d'innovation pour renforcer leur capacité de R&D, et ainsi tirer parti de leur force combinée pour améliorer leurs avantages concurrentiels et accroître la valeur commerciale.

La plus grande exposition internationale d'importation de la Chine, la CIIE 2021, qui s'est tenue du 5 au 10 novembre, était la quatrième édition à laquelle Shanghai Electric participait. La société a également signé plus de 10 contrats d'approvisionnement d'importation et ententes-cadres avec des entreprises internationales au cours de l'événement de six jours, avec une valeur totale des transactions dépassant les 1,7 milliard de RMB.

Dans le cadre de la campagne verte de la Chine pour accélérer la réalisation de ses objectifs en matière de carbone, la quatrième édition de la CIIE visait à faciliter le commerce et la coopération écologiques entre les entreprises mondiales afin d'accélérer le rythme de la transformation verte en Chine et au-delà.

En tant que leader mondial et pionnier dans le domaine des énergies renouvelables, Shanghai Electric a apporté les dernières solutions innovantes qui promeuvent la stratégie de double circulation nationale et internationale de la Chine et présente ses réalisations pour la modernisation et la transformation des entreprises grâce à l'autonomisation technologique. Sur le devant de la scène se trouvaient les nouveaux bus à énergie propre de Qingpu, dont la mission était de fournir une liaison de transport rapide et respectueuse de l'environnement pour les visiteurs du monde entier à la CIIE, équipés du système de batterie électrique Guoxuan de Shanghai Electric.

Au cours des quatre dernières années, la CIIE a servi de plateforme sur laquelle Shanghai Electric a pu élargir sa coopération avec des investisseurs et des entreprises du monde entier pour le développement de nouvelles énergies et de la fabrication de pointe.

Lors de la CIIE 2018, Shanghai Electric Group et Siemens Power et Natural Gas Group ont signé un contrat pour fournir l'équipement de production électrique utilisé dans le projet 700MW CSP à Dubaï, la plus grande usine CSP au monde. Ce partenariat a été suivi d'une entente-cadre signée entre Shanghai Electric et Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP) à la deuxième édition de la CIIE en 2019 pour un contrat d'achat de 100 millions de RMB. La même année, Shanghai Electric a également obtenu plusieurs contrats d'une valeur de 710 millions de RMB pour fournir des équipements de turbines à gaz au Datang Group, State Power Investment Corporation et Ansaldo Energia.

Le succès de la CIIE 2020 a marqué un nouvel élan de commerce international et de coopération commerciale au milieu d'une économie mondiale perturbée en raison des restrictions inhérentes à la pandémie, où Shanghai Electric a formé une autre collaboration importante avec Siemens Energy sur la construction d'un centre d'autonomisation énergétique intelligent en Chine.

« La CIIE est une plateforme de jumelage rapide et efficace permettant aux multinationales de trouver la clé dorée pour ouvrir la porte au marché chinois, ainsi qu'une fenêtre permettant aux entreprises mondiales d'établir des canaux de communication approfondis avec les clients chinois. Sur cette plateforme, Shanghai Electric espère trouver de nouveaux partenaires et créer davantage d'opportunités de coopération gagnant-gagnant avec des entreprises de premier plan dans le monde », a affirmé Jin Xiaolong.

