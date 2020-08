Shanghai Electric przyspiesza postępy w pracach nad realizacją projektu Thar Block-1 obejmującego zintegrowaną kopalnię węgla i elektrownię

Przy wsparciu i doradztwie władz Szanghaju, spółka Shanghai Electric, koordynując swoje działania z Air China, zorganizowała wiele połączeń czarterowych dla tysięcy członków personelu technicznego i kierownictwa w celu przyspieszenia postępów realizacji tych trzech zakrojonych na szeroką skalę projektów. Wszystkie loty odbywają się zgodnie z wymogami zdrowotnymi i wymogami bezpieczeństwa stosowanymi podczas całej podróży, w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom budowlanym. Pierwsza partia materiałów o wadze ponad 4 ton, w tym środki ochrony osobistej dla personelu, przedmioty codziennego użytku, podstawowe zaopatrzenie biurowe i leki, również została wysłana do miejsc realizacji inwestycji.

Zespół został powitany 4 sierpnia na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Dżinnaha przez wysoko postawionych przedstawicieli spółki, a jego członkowie zastąpią chińskich inżynierów i członków kierownictwa, których powrót do domu został opóźniony z powodu pandemii COVID-19. Wszyscy pracownicy budowlani poddadzą się kwarantannie po przybyciu na miejsce, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Procedury robót budowlanych muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi walki z pandemią, przy czym spółka Shanghai Electric zastosowała środki zapobiegania zakażeniom w celu stworzenia bezpiecznego od zagrożeń biologicznych środowiska pracy, chroniąc bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników znajdujących się na placu budowy.

Usytuowany na pustyni Thar, w południowo-wschodniej części pakistańskiej prowincji Sindh, Projekt Thar-Block 1 zajmuje powierzchnię ponad 9000 kilometrów kwadratowych i obejmuje kopalnię węgla o przewidywanym rocznym wydobyciu na poziomie 7,8 milionów ton, oraz dwie elektrownie węglowe o mocy 660 MW, które zapewnią niedrogą i niezawodną energię elektryczną dla 4 milionów gospodarstw domowych w Pakistanie.

„Jako priorytetowy projekt zarówno w ramach inicjatywy Belt and Road, jak i CPEC, ukończenie inwestycji Thar Block-1 przyczyni się znacząco do rozwoju energetyki na terenie Pakistanu. Pandemia COVID-19 wywołała jednak bezprecedensowe trudności w realizacji robót budowlanych" - powiedział Song Zaile, dyrektor wykonawczy Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (spółki celowej z siedzibą w Pakistanie, kontrolowanej przez Shanghai Electric).

„Żeby sprostać temu wyzwaniu, podjęliśmy działania na wielu frontach w celu minimalizacji zakłóceń spowodowanych tym globalnym kryzysem zdrowotnym, przy jednoczesnym wprowadzeniu środków, które uniemożliwią transmisję wirusa na placu budowy" - dodał.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1231784/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric