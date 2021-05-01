Shanghai Electric публикует отчет по корпоративной социальной ответственности за 2020 год

ШАНХАЙ, 1 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического и промышленного оборудования и интеграционных услуг, опубликовала свой Отчет по корпоративной социальной ответственности за 2020 год (далее «Отчет»). В указанном Отчете компании Shanghai Electric, являющемся ее 12-м отчетом по КСО и 5-м отчетом по ОСОК, подробно излагаются данные, полученные из ее штаб-квартиры, внутренних учреждений, филиалов, полностью принадлежащих ей дочерних предприятий и холдинговых компаний.

Отчет демонстрирует приверженность группы принципам корпоративного управления и эффективности продукции, уделяя особое внимание рейтингу экологичности, общественной деятельности и корпоративного управления (ОСОК/ESG) по версии MSCI и индексу корпоративной социально-экологической устойчивости Hang Seng. В нем освещаются выдающиеся результаты, достигнутые компанией Shanghai Electric на сегодняшний день в сфере интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и создания интеллектуальных городов, а также ее путь к трансформации ряда основных направлений своей деятельности с использованием новейших интеллектуальных технологий. Кроме того, в Отчете кратко изложены основные меры, принятые компанией Shanghai Electric в борьбе с пандемией COVID-19.

«2020 год поставил сложные условия для развития, особенно в свете колоссального влияния пандемии. Столкнувшись с такими сложными условиями, компания Shanghai Electric сохранила свою приверженность поставленной цели, заключающейся в разработке и продвижении экологически чистых, интеллектуальных, взаимосвязанных и всеобъемлющих решений. Как один из ведущих в мире производителей энергетического оборудования, мы продолжаем искать новые способы выполнения своих обязательств перед нашими акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками, окружающей средой и широкой общественностью», — заявил председатель правления и генеральный директор Shanghai Electric Group Чжэн Цзяньхуа (Zheng Jianhua).

Корпоративное управление: всеобъемлющая система управления ОСОК, включающая социально-экологическую ответственность в долгосрочные стратегические цели компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric создала специальную структуру управления ОСОК, с тем чтобы устойчивое развитие стало неотъемлемой частью стратегического плана группы. В иерархическую структуру входят совет директоров, комитет по управлению ОСОК, вкл. экспертную комиссию по вопросам ОСОК, и целевая группа по ОСОК, включающая в себя совет директоров и три подгруппы.

Разработка продукции: сочетание интеллектуального и инновационного потенциалов

Основываясь на своих преимуществах в сфере производства оборудования, компания Shanghai Electric стремится построить «экосистему отраслевого треугольника», включающую интеллектуальное оборудование, промышленный Интернет и интеллектуальные логистические цепочки. Внутри компании используются возможности цифровой трансформации для поддержки развития интеллектуального производства, интеллектуальной энергетики и интеллектуального транспорта, в то время как ее внешние программы расширения возможностей обеспечивают поддержку строительства полноценного и многомерного умного города.

На инновационном фронте компания Shanghai Electric сосредоточила свое внимание на высокотехнологичной индустриализации и стратегически важных развивающихся отраслях. Компания продолжала поддерживать технологические исследования и разработку продукции в ключевых областях, а также активно изучала и развивала новые отрасли и технологии. За отчетный период компания Shanghai Electric выделила на НИОКР 4,75 млрд юаней, что на 8,55% превосходит аналогичный показатель прошлого года и составляет 3,47% от общегодового операционного дохода.

Экологическая ответственность: энергосбережение, повышение эффективности и сокращение выбросов

На протяжении многих лет компания Shanghai Electric придерживается своего убеждения в том, что сохранение окружающей среды имеет ключевое значение для устойчивого развития, и учитывает экологические аспекты во всех звеньях своей отраслевой цепи. В Отчете показано, что Shanghai Electric непрерывно исследует экологически безопасные операционные модели рационального природопользования, энергосбережения, повышения эффективности и сокращения выбросов.

Компания активно содействует разработке высокоэффективных энергосберегающих проектов, включая аккумулирующую электростанцию Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang мощностью 32 МВт/64 МВт·ч; первую в мире паровую турбину на ультрасверхкритические параметры пара мощностью 1000 МВт, обеспечивающую ежегодную экономию более 200 тыс. тонн условного топлива; и энергоблоки 5 и 6 (2×1240 МВт) II очереди Гуандун-Хуася-Яньсиской электростанции, где теплопотребление 5-го энергоблока уже сокращено на 1,65% за счет заниженного режима эксплуатации.

Компания Shanghai Electric также завершила процесс подачи заявок и регистрации разрешений на сброс загрязняющих веществ для 107 компаний, использовала эти разрешения для усиления контроля за соблюдением требований и начала сотрудничество с правительственными ведомствами в целях проведения аудита экологической безопасности производства для шести предприятий. В 2020 году группа провела тщательное исследование выбросов на 86 производственных предприятиях, шести промышленных предприятиях и пяти участках, по результатам которого был предложен ряд возможностей и рекомендаций для совершенствования.

Социальная ответственность: оказание помощи во время пандемии COVID-19

В результате пандемии как за пределами, так и внутри компании Shanghai Electric возник ряд кризисов, что укрепило ее решимость внести свой вклад в борьбу с COVID-19.

В Пакистане, где компания Shanghai Electric недавно завершила строительство электростанции Thar Coal Block-1 мощностью 2x660 МВт, энергетическая компания Thar Coal Block-1 оказала безвозмездную помощь в поставке необходимых средств для нужд пакистанских военных от имени Группы. Кроме того, компания пожертвовала 6 миллионов рупий на строительство данного объекта и направила в Пакистан дополнительный персонал для ускорения хода работ.

Также компания Shanghai Electric по собственной инициативе мобилизовала своих членов партии и партийные органы на сбор пожертвований в размере 8,8 млн юаней на поддержку борьбы с пандемией. Помимо прочего, компания поставила по всей стране более 300 машин для изготовления масок, ускорила разработку автоматизированных технологических линий для производства масок, из которых более 621 было распределено по стране, а также пожертвовала более 100 тысяч масок и средств индивидуальной защиты зарубежным партнерам.

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