Shanghai Electric publie son rapport 2020 sur la responsabilité sociale des entreprises

SHANGHAI, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), premier fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production d'énergie et d'équipements industriels, a publié son rapport 2020 sur la responsabilité sociale des entreprises (« le rapport »). Le rapport, le 12e rapport RSE et le 5e rapport ESG de Shanghai Electric, détaille les données divulguées par le siège social, les institutions internes, les succursales, les filiales en propriété exclusive et les sociétés holding de Shanghai Electric.

Le rapport démontre l'engagement du groupe en matière de gouvernance d'entreprise et de performance des produits, en mettant l'accent sur la notation environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) de MSCI et l'indice de durabilité d'entreprise Hang Seng. Il met en évidence les performances exceptionnelles de Shanghai Electric à ce jour dans les domaines de l'énergie intelligente, de la fabrication intelligente et des villes intelligentes, ainsi que sa capacité à transformer plusieurs domaines majeurs de son activité en utilisant des technologies intelligentes innovantes. Le rapport décrit également les principaux efforts déployés par Shanghai Electric dans la lutte contre la COVID-19.

« L'année 2020 a présenté un paysage complexe pour le développement, compte tenu notamment de l'incidence considérable de la pandémie. Face à ce contexte difficile, Shanghai Electric est restée fidèle à sa mission qui est de promouvoir des solutions vertes, intelligentes, interconnectées et complètes. En tant que l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements électriques, nous continuons à chercher de nouveaux moyens d'assumer nos responsabilités envers nos actionnaires, nos clients, nos partenaires, nos employés, l'environnement et la communauté au sens large », a déclaré Zheng Jianhua, président du conseil d'administration et PDG de Shanghai Electric Group.

La gouvernance d'entreprise : Un système de gouvernance ESG complet qui intègre la durabilité dans les objectifs stratégiques à long terme de Shanghai Electric

Shanghai Electric a mis en place une structure de gouvernance ESG spéciale pour s'assurer que le développement durable est intégré dans le schéma stratégique du groupe. L'organigramme se compose du conseil d'administration, du comité de gestion ESG comprenant un comité d'experts ESG, et d'un groupe de travail ESG comprenant le conseil d'administration et trois sous-groupes.

Développement de produits : combiner intelligence et innovation

S'appuyant sur ses avantages dans le secteur de la fabrication d'équipements, Shanghai Electric s'est efforcée de construire un « écosystème du triangle industriel » composé d'équipements intelligents, de l'internet industriel et de chaînes d'approvisionnement intelligentes. En interne, l'entreprise a tiré parti de la transformation numérique pour soutenir le développement de la fabrication intelligente, de l'énergie intelligente et du transport intelligent ; tandis que ses programmes d'autonomisation externe soutiennent le développement d'une ville intelligente complète et multidimensionnelle.

Sur le front de l'innovation, Shanghai Electric s'est orientée vers l'industrialisation de haute technologie et les industries émergentes stratégiques. La société a continué à soutenir la recherche technologique et le développement de produits dans des domaines clés, et a activement exploré et cultivé de nouvelles industries et technologies. Au cours de la période considérée, Shanghai Electric a consacré 4,75 milliards de RMB à la R&D, ce qui représente une augmentation de 8,55 % par rapport à l'année précédente et 3,47 % du revenu d'exploitation total annuel.

Responsabilité environnementale : conservation de l'énergie, amélioration de l'efficacité et réduction des émissions

Au fil des ans, Shanghai Electric a adhéré à sa conviction que la préservation de l'environnement est essentielle au développement durable, et la société a intégré des facteurs environnementaux à chaque maillon de sa chaîne industrielle. Le rapport démontre que Shanghai Electric explore continuellement des modèles d'exploitation écologiques pour la gestion verte, la conservation de l'énergie, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions.

La société a activement favorisé le développement de projets d'économie d'énergie à haut rendement, notamment : la centrale électrique de stockage d'énergie Golmud Meiman Minhang 32MW/64MWh de Shanghai Electric ; la première turbine à vapeur ultra-supercritique de 1000MW au monde, qui permet d'économiser plus de 200 000 tonnes de charbon standard chaque année ; et les unités 5 et 6 (2×1240MW) de la phase II du projet de la centrale électrique Huaxia Yangxi de Guangdong, dont la consommation de chaleur de l'unité 5 a déjà été réduite de 1,65% dans des conditions de travail difficiles.

Shanghai Electric a également rempli la demande et terminé l'enregistrement des permis de rejet de polluants pour 107 entreprises, a tiré parti de ces permis pour améliorer la conformité, et s'est associé à des organismes gouvernementaux pour mettre en œuvre des audits pour une production verte pour six entreprises. En 2020, le groupe a mené une enquête approfondie sur les émissions dans 86 entreprises de production, six sites industriels et cinq parcelles, à partir de laquelle un certain nombre d'opportunités et de directives d'amélioration ont été proposées.

Responsabilité sociale : fournir une assistance pendant la pandémie de COVID-19

Dans le sillage de la pandémie, un certain nombre de cas critiques ont fait surface, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de Shanghai Electric, renforçant la détermination de l'entreprise à jouer son rôle dans la lutte contre la COVID-19.

Au Pakistan, où Shanghai Electric a récemment réalisé son projet de centrale électrique Thar Coal Block-1 2x660MW, la société de production d'électricité Thar Coal Block-1 a fait don de fournitures à l'armée pakistanaise au nom du Groupe. La société a également fait don de 6 millions de roupies au site du projet et a envoyé du personnel supplémentaire au Pakistan pour accélérer les progrès.

Shanghai Electric a également mobilisé spontanément les membres de son parti et ses organes pour faire don de 8,8 millions de RMB afin de soutenir la lutte contre la pandémie. En outre, la société a expédié plus de 300 machines à masques à travers le pays, a accéléré le développement de lignes de production automatisées de masques - dont plus de 621 ont été expédiées dans tout le pays - et a fait don de plus de 100 000 masques et équipements de protection individuelle à des partenaires étrangers.

