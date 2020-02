Shanghai Electric uzyskuje zamknięcie finansowe projektu kopalni węgla w ramach zintegrowanego projektu kopalni i elektrowni Thar Block-1 w Pakistanie

Zintegrowany projekt kopalni węgla i elektrowni Thar Block-1 został opracowany pod egidą Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego (CPEC). Projekt jest jednym z działań rządu Pakistanu w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zmniejszenia średniego kosztu generacji energii przez odejście od ropy na rzecz węgla. Projekt zasili krajową sieć energetyczną i pozwoli na oszczędności na wymianach zagranicznych na podstawie kosztów paliw.

Główny minister prowincji Sindh Syed Murad Ali Shah docenił wsparcie firmy Shanghai Electric w ramach przyspieszenia procesu wyciągania korzyści z lokalnie pozyskiwanych paliw oraz podkreślił kluczową rolę Shanghai Electric w realizacji projektu elektrowni Thar, która będzie źródłem korzyści gospodarczych dla lokalnej społeczności.

Projekt daje obecnie zatrudnienie ponad 908 miejscowym pracownikom i zatrudni dodatkowe osoby w szczytowym okresie budowy. Projekt będzie także odgrywał kluczową rolę w rozwoju społecznym regionu, a firma Shanghai Electric zobowiązała się do odgrywania aktywnej i pozytywnej roli w działaniach rozwojowych wspierających społeczność Thar przez poprawę edukacji, zdrowia, infrastruktury i podniesienia ogólnego poziomu życia w regionie.

– Z dumą wspieramy dążenia do wybudowania w kraju pierwszego zakładu energetycznego na dużą skalę zasilanego węglem. Dziękujemy także władzom lokalnym za wsparcie – skomentował Qian Xiaolei, kierownik PR Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV Shanghai Electric w Pakistanie).

Wykorzystując pozytywną dynamikę projektu, firma Shanghai Electric już rozpoczęła budowę elektrowni w Thar. Firma wzniesie elektrownie opierające się na bardzo krytycznych technologiach, które działają z większą wydajnością ogólną niż ta wymagana przez pakistański rząd. Ponadto zakłady będą działać z wysokim stopniem usuwania kwaśnych gazów i niskim poziomem emisji dwutlenku siarki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko po rozpoczęciu generacji energii w 2022 r.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727) to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu do generacji energii i sprzętu przemysłowego. Firma skupia się głównie na nowych źródłach energii, w tym produkcji i sprzedaży turbin wiatrowych i komponentów oraz sprzętu do elektrowni atomowych, wydajnej i czystej energii, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu do energii termalnej i transmisji energii oraz sprzętu do dystrybucji, sprzętu przemysłowego, w tym produkcji i sprzedaży wind i silników, a także na nowoczesnych usługach, w tym wykonawstwie projektów budowlanych elektrowni termalnych oraz projektów transmisji i dystrybucji, a także angażuje się w innego typu działalność.

