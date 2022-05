Shanghai Electric y sus socios garantizarán el progreso de sus proyectos internacionales

Dos de sus proyectos emblemáticos -el proyecto de central de ciclo combinado de 800 megavatios de Rupsha y el proyecto de central fotovoltaica Yakai de Japón - están muy avanzados, y Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), filial de Shanghai Electric Power Generation Group, ha firmado recientemente un contrato con Pacific Green Technologies Group (PGTK) del proyecto de almacenamiento de energía en baterías REP 1&2 en Reino Unido durante la conferencia en línea.