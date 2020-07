Shanghai Electrics SEunicloud-Plattform gewinnt weltweit ersten Industrial Intelligence Award auf WAIC 2020

SCHANGHAI, 20. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SHA:601727/HK:02727) gab heute bekannt, dass ihre SEunicloud-Plattform auf dem 2020 World Artificial Intelligence Conference (WAIC) Summit den weltweit ersten Preis für Industrial Intelligence gewonnen hat. Die Plattform wurde mit dem „Zhan Lu"-Preis in der Kategorie Best Service ausgezeichnet. Die WAIC 2020 fand am 9. Juli 2020 in der Golden Hall des Shanghai Expo Center statt. Der Preis wurde von Forbes China und dem Global Industrial Intelligence Summit ins Leben gerufen, um Erfolge in der weltweit ausgerichteten Industrial Intelligence auszuzeichnen.