Shanghai Futures Exchange e Shanghai International Energy Exchange divulgam estatísticas sobre o volume de negociações no terceiro trimestre de 2022

Destaques:

O volume total de negociações da SHFE atingiu 528.014 mil lotes no terceiro trimestre de 2022, uma queda de 5,19% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a média diária de "open interest" de 9.029 mil lotes. O número total de dias de negociação foi de 65.

- O volume total de negociação de cobre no terceiro trimestre foi de 16.393 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 414 mil lotes

- O volume total de negociação de alumínio no terceiro trimestre foi de 26.798 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 399 mil lotes

- O volume total de negociação de níquel no terceiro trimestre foi de 12.025 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 123 mil lotes

- O volume total de negociação de prata no terceiro trimestre foi de 48.741 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 846 mil lotes

- O volume total de negociação de aço Rebar no terceiro trimestre foi de 155.173 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 2.911 mil lotes

- O volume total de negociação de petróleo como combustível no terceiro trimestre foi de 72.018 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 579 mil lotes

- O volume total de negociação de poupa de papel no terceiro trimestre foi de 22.855 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 372 mil lotes

- O volume total de negociação de opções de cobre no terceiro trimestre foi de 3.915 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 68 mil lotes

O volume total de negociação de opções de ouro no terceiro trimestre foi de 1.153 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 42 mil lotes

Para obter informações mais detalhadas, acesse: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/

O volume total de negociações da INE atingiu 37.517 mil lotes no terceiro trimestre de 2022, com o número médio diário de "open interest" de 346 mil lotes. O número total de dias de negociação foi de 65.

- O volume total de negociação de cobre no terceiro trimestre foi de 1.776 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 22 mil lotes

- O volume total de negociação de petróleo bruto no terceiro trimestre foi de 15.267 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 76 mil lotes

- O volume total de negociação do combustível com baixo teor de enxofre (LSFO) no terceiro trimestre foi de 14.557 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 127 mil lotes

- O volume total de negociação de borracha tecnicamente especificada (TSR) 20 no terceiro trimestre foi de 3.867 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 94 mil lotes

- O volume total de negociação de opções de petróleo bruto no terceiro trimestre foi de 2.051 mil lotes, enquanto o número médio diário de "open interest" atingiu 27 mil lotes

Para mais informações detalhadas, acesse:http://www.ine.cn/en/statements/

Sobre a SHFE

Com o objetivo fundamental de atender à economia real, a Shanghai Futures Exchange ("SHFE") está sob a regulamentação uniforme da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ("CSRC") e organiza as negociações de contratos futuros aprovados pela CSRC de acordo com os princípios de abertura, imparcialidade, justiça e integridade. Atualmente, existem 20 contratos futuros e seis opções de commodities disponíveis para negociação na SHFE.

Sobre a INE

Registrada na zona piloto de livre comércio da China (Xangai) em 2013, a Shanghai International Energy Exchange (INE) opera a listagem, compensação, liquidação e entrega de futuros, opções e outros derivativos, formula regras comerciais, implementa autorregulamentação, publica informações do mercado e fornece serviços de tecnologia, espaço e instalações.

