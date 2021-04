Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem) annonce une collaboration mondiale sur les anticorps bispécifiques

SHANGHAI, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), une société de découverte qui se consacre à la découverte de nouvelles cibles médicamenteuses et au développement de nouveaux produits thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une collaboration mondiale avec I-Mab (Nasdaq : IMAB), une société bio-pharmaceutique mondiale cotée au Nasdaq, pour développer et commercialiser de multiples anticorps bispécifiques (BsAb) basés sur l'anticorps monoclonal développé par Genechem et les anticorps sélectionnés par I-MAB.

« Cette collaboration est la première d'une longue série qui tirera parti des bonnes pratiques de recherche (GRP) et de la plateforme de découverte d'anticorps CHAMP de Genechem, de sa solide base de données bio-informatiques, ainsi que de l'expertise en développement de partenaires synergiques, afin de fournir des actifs compétitifs au niveau mondial basés sur des cibles innovantes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec I-Mab, un leader mondial dans le domaine de l'oncologie et du développement d'anticorps, afin d'apporter plus de produits pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits des patients en Chine et dans le monde », a commenté Yueqiong Cao, fondateur et PDG de Genechem.

À propos de Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem)

Genechem est une société leader de recherche et d'innovation, axée sur la découverte/validation de cibles, le développement de produits de thérapie cellulaire et d'anticorps contre de nouvelles cibles, et le partenariat à l'échelle mondiale pour maximiser son portefeuille. Fondée en 2002 et comptant aujourd'hui plus de 500 employés, Genechem travaille en étroite collaboration avec des chercheurs en oncologie pour transformer la recherche clinique en produits thérapeutiques répondant à des besoins cliniques non satisfaits, en s'appuyant sur son solide réseau de chercheurs en oncologie dans plus de 300 hôpitaux et sur les bonnes pratiques de recherche (plateforme GRP) qui comprennent une banque complète d'ARNi, des outils tels que le typage génétique, l'analyse bio-informatique, la manipulation génétique, ainsi que des systèmes de procédures opératoires normalisées et de gestion de projet. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.gcbio.com/.

