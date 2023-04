Sharegain annonce une alliance stratégique avec J.P. Morgan

La solution numérique de prêt de titres de Sharegain améliore l'offre de financement de titres d'agence de J.P. Morgan pour les clients existants des gestionnaires de patrimoine dans plus de 30 marchés à travers le monde

LONDRES, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sharegain , société fintech leader dans le domaine du prêt de titres B2B, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec l'activité de services de titres de J.P. Morgan.

La solution SLTech de Sharegain Ltd. permettra à J.P. Morgan d'améliorer son offre de prêt de titres aux agences en la rendant plus accessible aux nouveaux gestionnaires de patrimoine et aux participants des courtiers en ligne. Cette collaboration ajoute un nouveau dépositaire mondial à la liste croissante des clients de Sharegain dans la région APAC, en Europe et au Moyen-Orient.

Harpreet Bains, responsable mondial de la gestion des produits de la division de financement de titres de J.P. Morgan, a déclaré : « Cette collaboration prometteuse permet à J.P. Morgan de répondre aux besoins croissants du segment de l'agrégation, qui recherche constamment des solutions évolutives pour proposer des prêts de titres à ses clients finaux sans avoir à subir les contraintes de temps et de coûts liées à la mise en œuvre d'une technologie complexe. La connexion de notre technologie de pointe et de nos capacités de distribution mondiale à la solution SLTech de Sharegain permet aux clients de monétiser un nouveau vivier important d'offres de prêts attractives et de répondre aux complexités qui doivent être prises en compte lorsque les agrégateurs élargissent leur offre pour inclure le prêt de titres. »

Boaz Yaari, PDG et fondateur de Sharegain, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à l'excellente équipe de J.P. Morgan pour proposer à ses clients une solution de prêt de titres entièrement numérique. Cette alliance stratégique confirme une fois de plus que la technologie et l'expertise de Sharegain sont à la pointe de l'industrie. Elle souligne également le pouvoir de l'innovation en tant que catalyseur de la démocratisation et de l'inclusion dans les marchés de capitaux. »

À propos de Sharegain

Sharegain est une société fintech B2B de premier plan dans le domaine du prêt de titres à l'échelle mondiale. Sharegain a démocratisé le marché du prêt de titres grâce à sa solution unique, en créant des opportunités de revenus potentiels qui étaient auparavant l'apanage des grandes institutions financières. Sa solution numérique de bout en bout allie un contrôle et une transparence totale à des frais généraux ou initiaux minimes, permettant aux courtiers en ligne, aux banques privées, aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et aux dépositaires de prêter leurs actions, obligations et ETF, et de générer des revenus supplémentaires pour leurs propres activités et pour leurs clients.

Avec le prêt de titres, comme avec d'autres activités d'investissement, votre capital peut être exposé à des risques.

Sharegain Ltd est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles (n° 09600298) et est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (n° 730395). Adresse du siège social : Office 9, Dalton House, 60 Windsor Avenue, London SW19 2RR. Sharegain Securities Inc. est enregistré auprès de la U.S. Securities Exchange Commission et membre de la FINRA (CRD# 318555). Des informations concernant Sharegain Securities Inc. sont disponibles sur le site brokercheck.finra.org. Toute information publiée par Sharegain Ltd ou l'une de ses filiales par le biais de ce matériel est destinée exclusivement aux investisseurs institutionnels. Pour toute question ou complément d'information, veuillez contacter [email protected] . Ce matériel ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une sollicitation à participer à des prêts de titres. Obtenez des conseils indépendants avant de vous engager. © 2023 Sharegain Ltd

