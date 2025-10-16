ShareGate bevordert succes van partners met nieuw programma en geavanceerde beoordelingen

ShareGate versterkt haar toewijding aan partners met krachtige tools, ondersteuning op maat en een schaalbaar partnerecosysteem

MONTRÉAL, 16 oktober 2025 /PRNewswire/ -- ShareGate, de toonaangevende out-of-box tool die wereldwijd wordt vertrouwd voor het beoordelen, migreren en optimaliseren van Microsoft 365-migraties, kondigt de lancering aan van het nieuwe ShareGate Partner Program en de migratiebeoordeling, exclusief voor partners.

Met op vandaag meer dan 1.800 wereldwijde partners tot nu toe, markeert deze release een belangrijke mijlpaal in ShareGate's voortdurende missie om haar partners te helpen gedijen. Het nieuwe programma versterkt het groeiende partnerecosysteem van ShareGate — waar partners al meer dan 60% van de migraties beïnvloeden — in Noord-Amerika, Europa en Australië. Door middel van specifieke ondersteuning voor partners op de markt, prioritaire technische hulpmiddelen, schaalbare tools en impactvolle enablement stelt het programma partners in staat om hun services uit te breiden, levering te vereenvoudigen en extra service-inkomsten te genereren.

"We hebben dit programma samen met onze partners ontwikkeld, aan de hand van inzichten van honderden partners om te begrijpen wat het belangrijkst is. Het resultaat? Een programma ontworpen om voor elke partner toegankelijk te zijn, of u nu een klein adviesbureau of een grote wereldwijde leverancier bent, om uw Microsoft 365 serviceactiviteiten met ShareGate te laten groeien en echt van uw engagement te profiteren. Deze lancering weerspiegelt onze hernieuwde toewijding aan het partnerecosysteem dat aan de basis van ons succes ligt — door tools en programma's te ontwikkelen die aan echte partnerbehoeften voldoen en die ons in staat stellen om samen te winnen," aldus Stacey Tozer, directeur partnerschappen & allianties van ShareGate

Het ShareGate Partner Program is een nieuwe, gelaagde structuur die partners helpt zich te onderscheiden en sneller op schaal te komen. Het programma biedt transparante marges, tools die klaar zijn voor partners en middelen voor business-enablement die belemmeringen voor succes wegnemen.

Via drie niveaus — standaard, premier en elite — krijgen partners toegang tot een reeks waardevolle voordelen zoals 24/7 ondersteuning, productcertificering, exclusieve producttoegang, specifieke verkoop- en co-marketingondersteuning. Elk niveau biedt eigen unieke voordelen, waarbij hogere niveaus uitgebreide mogelijkheden en middelen ontsluiten om de samenwerking te versterken en resultaten te stimuleren.

De partnerbeoordelingstools zijn exclusieve scoping- en diagnostische tools om partners tijdens de hele levenscyclus van hun project te ondersteunen. Dit zijn onder andere:

Maakt migratie-scoping van Microsoft 365 en Google Workspace mogelijk zonder dat admin credentials nodig zijn. Beoordeling van governancerisico's: Zoekt problemen op gebied van beveiliging en compliance om langetermijndiensten en vervolgprojecten te verankeren.

"We zijn enthousiast om aan het nieuwe partnerprogramma van ShareGate deel te nemen, een duidelijk teken van hun toewijding aan partners," verklaart Thomas Gaschler, hoofd van de afdeling Microsoft bij DATAGROUP Ulm. "Met gerichte training, certificeringen en op maat gemaakte voordelen zijn we beter voorbereid om onze klanten te ondersteunen en samen nieuwe succesverhalen tot stand te brengen. Dit is een belangrijke stap in de richting van gedeelde groei in de markt van Microsoft 365."

Het programma biedt alles wat partners van Microsoft nodig hebben om succesvol te zijn. Ondersteund door een vertrouwd platform en een vlotte programmastructuur, maakt ShareGate het makkelijker dan ooit om uitzonderlijke resultaten te leveren — gebouwd met partners, voor partners.

Voor meer informatie over de nieuwste release van ShareGate kunt u deelnemen aan onze webinar op 3 november, of ga naar www.sharegate.com.

Over ShareGate

ShareGate is het toonaangevende migratie- en beheerplatform voor Microsoft 365, waarop meer dan 100.000 IT-professionals vertrouwen omwille van de ongeëvenaarde eenvoud.

Het is de eenvoudigste, betrouwbaarste en meest betaalbare manier om bedrijfsgegevens naar Microsoft 365 te verplaatsen. Of u nu migreert van Google Workspace, bestandsdeling, Exchange Online, SharePoint On-Premises of tenant-to-tenant, ShareGate klaart de klus zonder verrassingen. Alles blijft verbluffend simpel, van cloud-transformatie tot integratie van fusies en overnames.

ShareGate helpt organisaties ook om de controle te houden wanneer hun gegevens eenmaal zijn gemigreerd. Dankzij krachtige beheerfuncties kunnen gebruikers omgevingen beoordelen, problemen ontdekken en ter plekke oplossingen toepassen, zodat alles schoon, veilig en geoptimaliseerd blijft. Het legt de grondslag voor een veilige implementatie van Microsoft Copilot binnen organisaties.

ShareGate is ontwikkeld door Workleap Technologies, een softwarebedrijf gevestigd in Montréal.

