SHAREit nomeia Bruno Augusto como diretor da América Latina para impulsionar os negócios regionais

SÃO PAULO, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O SHAREit Group, empresa global de tecnologia que fornece um conjunto diversificado de aplicativos usados por mais de 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo, anunciou a nomeação de Bruno Augusto como diretor da América Latina, uma manobra que fortalecerá ainda mais a estratégia de localização da empresa e impulsionará a expansão dos negócios no mercado regional.

Chegando com um sólido histórico de sucesso no mercado latino-americano, Bruno Augusto lidera os negócios regionais da empresa. Ele supervisionará o planejamento estratégico, o desenvolvimento de negócios e as operações como parte dos esforços da empresa para impulsionar o crescimento e fortalecer os relacionamentos com clientes e parceiros.

Augusto traz consigo uma vasta experiência em marketing e negócios digitais, tendo atuado como gestor do país da RTB House. Durante sua gestão na RTB House, ele liderou uma equipe que gerenciou campanhas de mídia para mais de 150 clientes no Brasil, incluindo grandes marcas e agências de comércio eletrônico.

Engenheiro com pós-graduação em gestão da informação e inteligência de mercado, e mestrado em gestão de vendas pela Universidade do Porto, em Portugal, Augusto iniciou a sua carreira na Accenture em Lisboa em 2006. Em 2008, fundou a Practical Way Software, também em Portugal, e em 2011 iniciou as operações da Adclick no Brasil, que liderou por mais de seis anos.

"Estamos muito satisfeitos em ter o Bruno a bordo de nossa robusta equipe de liderança e fazer crescer o SHAREit na América Latina, com base na sólida plataforma que estabelecemos após operar neste mercado há vários anos. A ampla experiência de Bruno em marketing digital e suas excepcionais habilidades de liderança o tornam perfeito para nós. Ele liderará nosso trabalho na região", disse Yoav Korman, vice-presidente regional das Américas, SHAREit Group.

"Juntar-me ao SHAREit e liderar os negócios da empresa na América Latina é uma oportunidade empolgante para mim. O SHAREit tem uma sólida reputação e um grande potencial para aproveitar as oportunidades na região. Estou animado para trabalhar com a equipe e forneceremos aos nossos parceiros globais soluções personalizadas e hiperlocais, e contribuiremos para o crescimento e sucesso do SHAREit na América Latina", disse Bruno Augusto.

O SHAREit Group é especializado em recursos de marketing de desempenho em e-commerce, fintech e jogos, entre outras categorias importantes, e oferece soluções de publicidade móvel que conectam mais de 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo a mais de 1.000 anunciantes globais. De acordo com o Relatório de Desempenho da AppsFlyer divulgado em 2022, o SHAREit se classificou em quarto lugar globalmente em mídia de origem em volume e potência em categorias não relacionadas a jogos, e em sétimo lugar em todas as categorias no índice de compras no aplicativo (IAP). Recentemente, a empresa lançou um novo braço da marca, a Xtend, que é um mecanismo de desempenho de IA de classe mundial, que ajuda as empresas a impulsionar estratégias de marketing móvel mais eficazes, aproveitando o poder do "desempenho". Augusto e sua equipe também explorarão e expandirão os negócios locais da Xtend na região.

Sobre o SHAREit Group

O SHAREit Group é uma empresa global de tecnologia que fornece uma variedade de aplicativos instalados por mais de 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo. Esses aplicativos incluem ferramentas populares no espaço utilitário e conteúdo de entretenimento digital. A rede de negócios do SHAREit Group abrange mais de 150 países em 45 idiomas diferentes. A empresa tem como objetivo ajudar as marcas a atingir suas metas de negócios e oferecer aos usuários acesso a conteúdos digitais contínuos da mais alta qualidade.

Para mais informações, acesse https://www.ushareit.com/.

