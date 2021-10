SHAREit sai na frente e ocupa primeiro lugar entre editores de mídia de crescimento mais rápido na América do Norte e segundo lugar na América Latina

Entrando em novos mercados: o SHAREit conquistou o primeiro lugar como editor de mídia de crescimento mais rápido na América do Norte e o segundo lugar na América Latina após o TikTok, na 13 a edição do Índice de Desempenho da AppsFlyer do primeiro semestre de 2021.





SINGAPURA, 20 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de tecnologia global SHAREit Group anunciou hoje que seu aplicativo de compartilhamento de arquivos, streaming de conteúdo e gaming SHAREit conquistou o primeiro lugar como editor de mídia de crescimento mais rápido na América do Norte e o segundo lugar na América Latina, depois do TikTok. As classificações foram fornecidas pela AppsFlyer, uma plataforma de medição e experiência de marketing que divulgou a 13ª edição de seu Índice de Desempenho esta semana, apresentando as principais fontes de mídia em publicidade móvel. O relatório incluiu 623 fontes de mídia para examinar 33 bilhões de instalações de aplicativos, 17 mil aplicativos e 55 bilhões de aberturas de aplicativos.

Em nível mundial, o SHAREit ficou em 4º lugar depois do Google, Facebook e TikTok nas classificações de volume para o índice de IAP em todas as categorias. O aplicativo também expandiu sua influência para outros mercados importantes, ficando em terceiro lugar no sudeste asiático por impulsionar os altos volumes de retenção e de IAP entre usuários do Android para empresas nos setores de finanças e comércio eletrônico.

As classificações ressaltam o papel crescente do SHAREit como plataforma de marketing preferencial para profissionais de marketing móvel que buscam atrair usuários de qualidade e construir marcas. A empresa tem centenas de clientes nos domínios de finanças e comércio eletrônico, que são importantes áreas de crescimento estratégico para a empresa.

"As compras dentro do aplicativo estão aumentando na América do Norte e na América Latina, à medida que os consumidores gastam mais on-line. O serviço bancário móvel e os pagamentos sem contato se tornaram as principais tendências, e estamos entusiasmados em catalisar seu crescimento. Ambos estão no centro de nossa estratégia de negócios, à medida que buscamos nos tornar uma potência publicitária para marcas", afirma Karam Malhotra, sócio e vice-presidente global do SHAREit Group. "Estamos muito felizes por conquistar os primeiros lugares nessa região do mundo e ansiosos para ajudar mais empresas a entrar nessa onda e crescer."

O recurso principal do SHAREit é a transferência de arquivos ponto a ponto, que permite aos usuários compartilhar vídeos, aplicativos, fotos e muito mais com outros dispositivos, sem utilizar a internet ou conexão Bluetooth. Como um dos primeiros parceiros de canal de aplicativos do Google Play, ele também oferece transferências seguras de aplicativos com compartilhamento de aplicativos off-line ponto a ponto, permitindo que os usuários compartilhem aplicativos por meio do SHAREit, adicionando-os à Play Library do usuário e gerenciando atualizações de aplicativos quando o dispositivo volta a ficar on-line.

O SHAREit também se estabeleceu como uma plataforma completa de conteúdo digital, fornecendo aos usuários gaming, descoberta de conteúdo e serviços de consumo. O SHAREit tem uma central de jogos dedicada no aplicativo, que oferece games em HTML5, vídeos de jogos e uma opção de download de jogos populares. Com games de todos os gêneros, ele possui um dos maiores catálogos de jogos móveis feitos por desenvolvedores do mundo todo. O SHAREit continuou a crescer de forma impressionante na categoria de gaming, conquistando o 8º lugar no mundo e também aumentando sua forte presença de mediana e casual para ficar entre os dez primeiros em todas as categorias, incluindo arcade, quebra-cabeça, simulação e jogos hiper-casuais globalmente, de acordo com o recente Índice de Desempenho XIII da AppsFlyer.

Sobre o SHAREit Group

O SHAREit Group é uma empresa global de tecnologia que construiu um conjunto diversificado de aplicativos instalados por quase 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo, incluindo seu principal aplicativo, o SHAREit. Eles variam de ferramentas populares no espaço de serviços públicos a aplicativos de conteúdo de entretenimento digital. A rede de negócios do SHAREit Group abrange mais de 150 países em 45 idiomas diferentes. O SHAREit visa ajudar as marcas a atingir seus objetivos comerciais e os usuários a acessar conteúdo digital contínuo da mais alta qualidade possível.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1665897/SHAREit_Logo.jpg

