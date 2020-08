Sharja ehrt die kulturell motivierten Initiativen von Tumaini Letu von Malawi zur Verbesserung der Flüchtlingssituation

Die Non-Profit-Organisation erhält 136.000 US-Dollar als Gewinner des vierten Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support 2020

SHARJA, VAE, 20. August 2020 /PRNewswire/ -- Tumaini Letu, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi, Afrika, ist Empfänger der vierten Ausgabe des Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA). Die Auszeichnung wird jährlich von The Big Heart Foundation (TBHF), einer in den VAE ansässigen globalen humanitären Organisation, die sich der Unterstützung von Flüchtlingen und Menschen in Not weltweit widmet, in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) verliehen.