SHEBA® divulga o Recife Hope: anúncio do maior programa de restauração de corais do mundo

Os cientistas estimam que, se o mundo não fizer nada, 90% dos recifes tropicais do mundo terão desaparecido até 2043, impactando cerca de 500 milhões de pessoas que dependem deles para alimentação, renda e proteção costeira [1] . O esforço para resolver isso requer cooperação global em grande escala e a SHEBA ® espera atuar como catalisadora, ajudando a garantir que haja recifes de corais e peixes no futuro.

Embora o recife Hope tenha sido divulgado hoje, sua restauração teve início há dois anos. Desde então, a cobertura de coral aumentou de 5 para 55%, a abundância de peixes aumentou e vimos o retorno de espécies como tubarões e tartarugas. Até o final de 2029, a ambição da SHEBA® é restaurar mais de 185.000 metros quadrados de recifes de corais em diferentes regiões ao redor do mundo – aproximadamente o tamanho de 148 piscinas olímpicas.

As pessoas que assistirem a história do Recife Hope da SHEBA®, "The Film That Grows Coral" (em inglês, "O filme que faz crescer corais") no YouTube ajudarão a arrecadar dinheiro para a restauração dos corais. Com cada visualização, o dinheiro arrecadado com publicidade é investido na restauração dos corais por meio do parceiro de campanha, The Nature Conservancy. Esta é a primeira vez que 100% dos fundos de um canal do YouTube são monetizados para esforços de sustentabilidade.

Oferecendo uma solução simples, mas eficaz, o Recife Hope utiliza a tecnologia inovadora "Estrelas de Recifes" – estruturas de aço de 90cm de largura, em forma de estrela, que são feitas à mão pela comunidade local na Indonésia. Cada estrela é montada debaixo da água para criar uma teia forte que cubra o fundo do mar e ofereça uma base estável para que os fragmentos de coral cresçam.

Segundo o Professor David Smith, cientista-chefe da Mars Inc.: "Estamos entusiasmados em divulgar o Recife Hope e mostrar que realmente há esperança para os nossos oceanos. Nossos esforços em todo o mundo para restaurar e regenerar esses preciosos ecossistemas estão mostrando resultados emocionantes e um impacto positivo nas comunidades locais, e estamos muito satisfeitos em ver isso. Esperamos que nossos esforços inspirem outras pessoas a se unirem a nós para que todos possamos fazer nosso papel em ajudar a evitar a extinção de nossos recifes de corais."

A Dra. Elizabeth McLeod, líder do departamento de sistemas de recifes globais da The Nature Conservancy, disse: "Os recifes de corais são o coração de nossos oceanos, apoiando mais de um quarto da vida marinha. Os recifes também ajudam milhões de pessoas em todo o mundo com alimentos, meios de vida, medicamentos que salvam vidas e proteção contra tempestades. É essencial que ampliemos nosso trabalho para proteger e restaurar a saúde de longo prazo desses ecossistemas vitais, além de abordar as ameaças que causaram seu declínio e desenvolver sua resiliência a um clima em mudança."

Desde 2008, a empresa controladora da SHEBA®, Mars, Incorporated, investiu mais de US$ 10 milhões em pesquisa, restauração e engajamento comunitário como parte de seu programa para recuperação de recifes de corais. Além disso, a empresa investiu US$ 1 bilhão para impulsionar a ação para a proteção e restauração do planeta e daqueles que o habitam por meio de seu Plano Sustainable In A Generation.

Tracey Massey, presidente global da Mars Pet Nutrition , disse: "Este é um símbolo de esperança – esperança pelo futuro de nossos oceanos e o início de um movimento para restaurar esses ecossistemas vitais. A The Nature Conservancy e nossos outros parceiros de longa data na restauração de corais em todo o mundo garantem um início promissor para impulsionar mais ações, atuando como catalisadores para inspirar outras pessoas e ajudar a criar um planeta saudável e próspero para pessoas e animais de estimação."

Para desempenhar um papel na restauração dos recifes, para termos mais corais hoje e mais peixes amanhã, assista e compartilhe este vídeo #hopegrows: The Film That Grows Coral

Sobre a SHEBA®

A marca SHEBA® sabe que os donos de gatos adoram gatos por seus espíritos independentes, personalidades e paladares exigentes. É por isso que a marca SHEBA® coloca os gatos no centro de tudo o que faz, criando receitas premium com carne real irresistível, sem conservantes ou sabores artificiais e projetados para seduzir os gostos e desejos únicos dos gatos. A marca SHEBA® valoriza o relacionamento entre os gatos e seus proprietários e usa esse entendimento para comemorar e promover este vínculo único. Procure pelos alimentos e guloseimas premium para gatos da SHEBA® em varejistas em todo o país. Para mais informações, acesse www.sheba.com.

Sobre a The Nature Conservancy

A The Nature Conservancy é uma organização global de conservação dedicada à conservação de terras e de águas essenciais para todos os seres vivos. Guiados pela ciência, criamos soluções locais e inovadoras para os desafios mais difíceis do nosso mundo para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Estamos enfrentando as mudanças climáticas, conservando as terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, oferecendo alimentos e água de forma sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Trabalhando em 72 países e territórios: 38 por impacto de conservação direta e 34 por meio de parceiros, usamos uma abordagem colaborativa que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros parceiros. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

Sobre a Mars Petcare

A Mars Petcare é uma empresa diversificada e em crescimento com 85.000 associados em mais de 50 países dedicados a um propósito: UM MUNDO MELHOR PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO™. Com 75 anos de experiência, nosso portfólio de quase 50 marcas atende às necessidades de saúde e nutrição dos animais de estimação do mundo, incluindo as marcas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, IAMS™ e EUKANUBA™, bem como o WALTHAM™ CENTER for Pet Nutrition, dedicado a pesquisas na área de nutrição e saúde dos animais de estimação há mais de 50 anos. A Mars Petcare também é uma provedora líder de saúde veterinária por meio de uma rede de mais de 2.000 hospitais para animais de estimação, incluindo BANFIELD™, BLUEPEARL™, PET PARTNERS™, VCA™, LINNAEUS™ e ANICURA™. Também somos ativos em inovação e tecnologia para animais de estimação, com WISDOM PANEL™ triagem de saúde genética e testes de DNA para cães, o WHISTLE™ localizador de cães por GPS e os programas LEAP VENTURE STUDIO acelerador e COMPANION FUND™ que promovem a inovação e o aperfeiçoamento no setor de cuidados com os animais de estimação. Sendo uma empresa familiar e orientada por nossos princípios, somos privilegiados com a flexibilidade de lutar pelo que acreditamos – e escolhemos lutar por: UM MUNDO MELHOR PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO.

Sobre a Mars, Incorporated

Por mais de um século, a Mars, Incorporated, tem sido impulsionada pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje. Esta ideia está no centro de quem sempre fomos como um negócio global de propriedade familiar. Hoje, a Mars está transformando, inovando e evoluindo de maneiras que afirmam nosso compromisso em causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor.

Em todo o nosso diversificado portfólio em expansão de produtos e serviços de confeitaria, alimentos e cuidados com animais de estimação, empregamos 133 mil colaboradores dedicados que estão se movimentando na mesma direção: adiante. Com US$ 40 bilhões em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais queridas do mundo, incluindo DOVE® , EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®, e 5™; e cuidamos da metade dos animais de estimação do mundo por meio de nossos serviços de saúde para animais de estimação AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, Pet Partners™ e VCA™.

Sabemos que só podemos ser realmente bem-sucedidos se nossos parceiros e as comunidades em que operamos também prosperarem. Os cinco princípios da Mars — qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade — inspiram nossos colaboradores a agirem todos os dias para ajudar a criar um mundo amanhã em que o planeta, seu povo e seus animais de estimação possam prosperar. Para mais informações sobre a Mars, acesse mars.com.

Para mais informações sobre a Mars, acesse mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

[1] Relatório Especial da IPPC (2018): https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501768/Mars_Inc_Hope_Reef.jpg

[email protected]

FONTE Mars, Incorporated.

Related Links

https://www.mars.com/



SOURCE Mars, Incorporated.