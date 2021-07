Sheer Markets lance le nouveau MT5 WebTrader

LIMASSOL, Chypre, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Sheer Markets, une institution financière récemment établie qui offre des contrats pour la différence (CFD) avec le streaming en direct de contrats à terme non livrables (NDF) et de devises des marchés émergents, a annoncé le lancement de son MT5 WebTrader comme un ajout à la boîte à outils de sa plateforme pour ses traders. Cela comprend à la fois la version de bureau des plateformes de trading MT4 et MT5 sur Windows et Mac, ainsi que la version mobile MT5 pour les utilisateurs d'Android et iOS.

Le WebTrader de Sheer Markets, qui vient d'être lancé, convient parfaitement aux titulaires de comptes de démonstration et de comptes de négociation en direct et est actuellement accessible dans plus de 40 langues.

La vitesse, l'efficacité et la fiabilité offertes par le WebTrader de Sheer Markets offrent une expérience de négociation supérieure. De plus, le WebTrader permet aux traders d'éviter de télécharger des applications de bureau ou mobiles supplémentaires, car il est accessible à partir de tous les navigateurs web et systèmes d'exploitation comme Windows, Mac et Linux.

En bref, tout ce qu'il faut pour être prêt à négocier avec le WebTrader de Sheer Markets est une connexion Internet !

L'avantage le plus significatif offert par le nouveau MT5 WebTrader de Sheer Markets est une alternative parfaite et une solution fiable pour accéder aux marchés financiers mondiaux 24 heures sur 24.

Les clients existants peuvent accéder au WebTrader de Sheer Markets en cliquant ici . Les nouveaux clients devront d'abord s'inscrire en se rendant à l'adresse suivante : https://www.sheermarkets.com/open-live-account/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpg

SOURCE Sheer Markets