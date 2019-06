Sheilla Raquel superação e sucesso nas redes sociais

Ficou conhecida no Brasil após mudar radicalmente seu estilo de vida. Durante toda a adolescência, Sheilla esteve acima do peso até o momento em que a balança chegou a marcar 118 kg. Aos 20 anos, com o apoio de seus pais, fez a cirurgia bariátrica. Agora oito anos depois tem orgulho de mostrar a sua antiga calça número 50, enquanto veste uma 38.

Sheilla não tem vergonha de mostrar as fotos anteriores ao processo cirúrgico, até como forma de incentivar as pessoas através do seu exemplo. O reconhecimento de todo esse sacrifício veio em escala maior através de uma rede social, o Instagram, onde é seguida por mais de 240 mil pessoas. A primeira foto que ela postou foi compartilhada por mais de 400mil pessoas no Facebook. Muitas pessoas passaram a segui-la nas redes sociais. No ápice dessa mudança ela foi eleita a Miss Lagarto - município do interior sergipano localizado a 75 km da capital, Aracaju - e ficou em quinto lugar nesse concurso em nível estadual.

Sheilla continua a todo vapor trabalhando como digital influencer, com o objetivo de informar sobre moda, dietas, beleza, musculação, dúvidas sobre cirurgia bariátrica, cirurgia estética e comportamento. Além de ser uma jovem cativante, os números de seguidores e acessos em suas redes sociais não deixam a desejar, é um Instagram com alto índice de engajamento, somando mais de 10 milhões de visitas diárias e 23 mil visualizações no stories. Resultado de muito trabalho, dedicação e retorno dos seguidores.

FONTE Sheilla Raquel

