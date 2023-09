SHEIN APRESENTARÁ AS COLEÇÕES OUTONO/INVERNO DE 2023 POR MEIO DE UM DESFILE DE MODA EM TRANSMISSÃO AO VIVO, SHEIN LIVE: FRONT ROW

O desfile será co-apresentado pela aclamada atriz e influenciadora Teala Dunn e terá o estilista EJ King como convidado especial.

LOS ANGELES, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 24 de setembro, a SHEIN, um mercado global integrado de moda e estilo de vida, apresentará peças de nove de suas novas coleções outono/inverno por meio de um episódio especial da transmissão ao vivo de compras da SHEIN, SHEIN Live: Front Row. A transmissão ao vivo, que durará três horas, será co-apresentada pela aclamada atriz e influenciadora Teala Dunn e pela apresentadora da SHEIN, Renee Ariel, e terá a participação especial do estilista de celebridades EJ King.

Às 17:00 ET no domingo, os fãs podem sintonizar a transmissão através do aplicativo da SHEIN, bem como das páginas @sheinofficial e @sheinus no Facebook, X, YouTube e Instagram. Os espectadores terão a oportunidade de ver os últimos estilos da moda para cada tipo de corpo e ocasião - seja uma viagem ao escritório, um happy hour ou um encontro romântico à noite. As roupas apresentadas no SHEIN Live: Front Row abrangerão as nove novas coleções, que incluem "Iconic Chic", "Totally Timeless", "Comfy Cool", "Street Style", "Ready for Romance", "'It' Girl", "Boho Glam", "Fits For All" e "SHEIN X".

"A SHEIN foi fundada com a missão de tornar a moda acessível a todos e, através do SHEIN Live: Front Row, estamos empolgados em dar a todos os fãs a oportunidade de experimentar a moda nos melhores lugares da primeira fila", disse George Chiao, presidente da SHEIN nos EUA, e acrescentou: "Através deste desfile virtual, estamos ansiosos para apresentar nossa ampla variedade de roupas para o outono/inverno e possibilitar que os fãs comprem estilos diretamente da passarela para seus armários".

Um total de 10 milhões de pontos da SHEIN serão distribuídos durante o programa exclusivamente no aplicativo da SHEIN e estarão disponíveis para amantes da marca em todo o mundo em 24 de setembro.

A SHEIN está convidando os fãs a compartilharem seus looks do SHEIN Live: Front Row nas redes sociais marcando @sheinofficial e @sheinus e usando as hashtags #FrontRowLive, #SHEINFW23 e #SHEINforAll.

