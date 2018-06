Shelf Drilling Holdings, Ltd. annonce une proposition d'offre de billets de premier rang supplémentaires

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le régime du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »), de toute loi d'un État sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ils ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense valable d'enregistrement. Par conséquent, les billets sont offerts et vendus uniquement aux personnes raisonnablement susceptibles d'être des acheteurs institutionnels agréés en application de l'article 144A du Securities Act et, en dehors des États-Unis, conformément à la règle S du Securities Act.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou l'invitation d'acheter, toute valeur mobilière, et il ne constitue pas une offre, une invitation ou une vente dans l'une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, invitation ou vente serait illicite.

À propos de Shelf Drilling

Shelf Drilling est un maître d'œuvre en position de leader international du forage en mer en eaux peu profondes, engagé dans la fourniture d'équipements et services pour forages, réalisations et réparations de puits de pétrole et de gaz naturel en mer. Shelf Drilling a été fondée en 2012 et s'est établie comme un leader à l'intérieur de ce secteur grâce à sa stratégie adaptée aux objectifs et à ses étroites relations de travail avec ses clients en tête de l'industrie. Certaines des actions ordinaires de Shelf Drilling sont cotées sur le marché norvégien de gré-à-gré.

Personne à contacter

Pour toute autre question, veuillez contacter Ian Clark, Shelf Drilling, au +971 4 567 3606.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » qui sont subordonnés à certains risques, tendances et incertitudes. En particulier, des déclarations faites qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Des mots comme « devrait », « pourrait », « va » « s'attend », « prévoit », « a l'intention de », « planifie », « croit », « cherche », « estime », « considère » et expressions semblables désignent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures et font l'objet de divers risques et incertitudes susceptibles de créer une différence sensible entre les résultats réels et les résultats projetés, explicites ou implicites de ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs renferment des déclarations concernant l'intention d'émettre de nouveaux billets de premier rang, d'utiliser le produit de l'offre pour refinancer une partie de la dette existante de la société, y compris pour racheter toute obligation de la société dans le cadre de ses facilités de cession-bail, de payer les intérêts, les frais et les dépenses connexes, et de modifier notre facilité existante de crédit renouvelable. Ces énoncés prospectifs ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse, et la société décline toute obligation d'actualiser l'un quelconque de ces énoncés prospectifs.

