Shell déploie une technologie interactive d'apprentissage en profondeur de Bluware pour accélérer l'interprétation des données du sous-sol

HOUSTON, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- Bluware Corp, la plate-forme d'innovation numérique qui permet à l'industrie pétrolière et gazière d'accélérer les initiatives de transformation numérique en utilisant l'apprentissage en profondeur, est heureuse d'annoncer le déploiement de la technologie brevetée d'apprentissage en profondeur Pickasso™, une version personnalisée de Bluware InteractivAI™ développée pour Royal Dutch Shell PLC (NYSE : RDS.A). La technologie de Bluware aidera Shell à améliorer la qualité et la vitesse de ses flux de travail d'interprétation sismique.

L'application Pickasso est utilisée par les équipes d'exploration de Shell pour accélérer les interprétations sismiques et obtenir de meilleurs résultats en aidant les utilisateurs à identifier les caractéristiques géologiques qui, dans le passé, auraient pu être manquées ou mal interprétées. Pickasso se distingue des autres solutions d'apprentissage automatique du domaine sismique dans la mesure où elle apprend en temps réel pendant que les analystes partagent des commentaires et suggèrent une interprétation de données invisibles pour fournir des livrables plus précis et complets qui seraient impossibles d'obtenir en travaillant seul.

« Pour répondre à la demande croissante d'énergie, les hydrocarbures continueront de faire partie du mix énergétique pour les décennies à venir. L'augmentation de notre capacité technologique et le déploiement de capacités numériques sont essentiels pour garantir que nos activités en amont restent dynamiques et productives », a déclaré le directeur général chargé de la transformation des activités d'exploration chez Shell, Gabriel Guerra.

« Shell se réjouit de ce partenariat avec Bluware. Nous constatons une forte demande pour accélérer la durée des cycles d'interprétation, notamment en ce qui concerne nos activités en eaux profondes, et Pickasso constitue un véritable tremplin pour répondre à ce besoin », a ajouté Guerra.

De plus, Bluware aide Shell à s'appuyer sur ses interprétations du passé en permettant à la fonctionnalité de Pickasso d'être utilisée avec une interprétation réalisée antérieurement sur Petrel® ou la plate-forme brevetée de Shell pour l'interprétation de données sismiques, nDI™.

Pickasso et Bluware InteractivAI sont alimentés par l'environnement de données basé dans le cloud Volume Data Store (VDS™) de Bluware, qui réduit les coûts de stockage des données et la flexibilité d'accès aux données, permettant ainsi l'accélération des tâches d'interprétation approfondie.

« L'équipe de Bluware est stratégiquement alignée avec les équipes GeoSigns et X-Digi de Shell pour fournir des flux de travail modernes basés dans le cloud en matière d'exploration et de production. Notre collaboration avec Shell sur leurs ambitieuses initiatives de transformation numérique offrira à la fois un retour sur investissement à court terme et une valeur stratégique à long terme », a déclaré le PDG de Bluware, Dan Piette.

Bluware collabore avec l'équipe d'exploration de Shell depuis début 2019 pour développer Pickasso, et ce en restant concentré sur la transformation numérique et en accélérant les flux de travail d'interprétation.

À propos de Bluware Corp.

Bluware permet aux entreprises pétrolières et gazières de résoudre les objectifs les plus difficiles dans le monde pétrotechnique. Les sociétés d'exploration et de production comptent sur Bluware pour atteindre des flux de travail impensables auparavant en utilisant l'informatique en nuage et l'apprentissage en profondeur pour les applications et les flux de travail de données du sous-sol. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bluware.com.

À propos de Royal Dutch Shell plc.

Royal Dutch Shell plc est une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles dont le siège est situé à La Haye. Elle est cotée aux bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York. Les sociétés de Shell exercent des activités dans plus de 70 pays et territoires, notamment dans les domaines de l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la production et la commercialisation de gaz naturel liquéfié et de gaz en liquides, la fabrication, commercialisation et la distribution de produits pétroliers et chimiques ainsi que la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shell.com.

CONTACT :

Alexandra Maxwell

713-335-1500

[email protected]

Related Links

http://www.shell.com



SOURCE Bluware Corp.