Shelly Group annonce l'intégration de Wave Plug US dans l'écosystème Samsung SmartThings

SOFIA, Bulgarie et MUNICH, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (symbole : SLYG / ISIN : BG1100003166) (« Shelly Group »), fournisseur de solutions IdO et de bâtiments intelligents basé à Sofia, en Bulgarie, a achevé la certification SmartThings de Wave Plug US. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour l'entreprise qui souhaite fournir une expérience de maison intelligente sans effort grâce à l'écosystème Samsung SmartThings, en élargissant la portée de ses derniers produits à des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Shelly Group integration in SmartThings

Les utilisateurs américains bénéficieront d'une expérience utilisateur de qualité supérieure grâce à la prise Wave Plug US avec SmartThings. La prise intelligente Z-Wave (ondes Z) de Shelly se distingue par ses caractéristiques pratiques indéniables : une petite taille combinée à de nombreuses fonctionnalités. Wave Plug US est une prise intelligente Z-Wave avec mesure de puissance qui permet aux utilisateurs d'automatiser et de contrôler à distance un chauffage d'appoint, un fer à repasser, une télévision ou tout autre appareil électrique connecté à leur domicile avec une capacité de puissance allant jusqu'à 1 800 W à 15 A. Très simple d'utilisation, les utilisateurs peuvent simplement brancher leur chauffage d'appoint standard sur Wave Plug US, ce qui leur permet de l'allumer et de l'éteindre à tout moment et de n'importe où d'un simple clic sur leur téléphone portable. En utilisant Z-Wave, les produits domestiques intelligents peuvent communiquer entre eux sans problème, quelle que soit leur marque ou leur plateforme, grâce à l'application SmartThings. Les appareils à ondes fonctionnent avec la dernière génération de puces Z-Wave (S800), l'une des technologies standardisées les plus populaires au monde pour les maisons intelligentes.

Svetlin Todorov, PDG de Shelly USA, a déclaré : « L'ajout de Wave Plug US à l'écosystème SmartThings offre des possibilités d'intégration uniques pour les utilisateurs. Ce n'est que le début de la certification de la majeure partie de notre portefeuille pour permettre la promotion de nos principaux appareils auprès de millions de consommateurs sur la plateforme SmartThings. Nos efforts continus pour améliorer l'expérience des utilisateurs en leur fournissant une domotique intelligente et transparente sont reconnus par une marque mondiale comme Samsung, ce qui est pour nous un signe clair que nous innovons dans la bonne direction. »

« Grâce à notre partenariat avec Shelly, nous supprimons les obstacles à l'entrée et permettons à chacun d'exploiter les avantages transformateurs de la technologie domestique intelligente, a commenté Mark Benson, responsable de SmartThings U.S. La technologie domestique intelligente accessible n'est pas seulement une question de commodité ; il s'agit d'autonomiser et de rendre la vie quotidienne plus simple et plus facile à gérer. »

À propos de Shelly Group

Shelly Group AD est une holding technologique qui prône l'innovation par le développement, la fabrication et la distribution de produits IdO de haute qualité. Les utilisateurs finaux et leurs besoins sont toujours au cœur du développement. Shelly Group a été fondé en Bulgarie et travaille avec une équipe de développeurs talentueux qui s'attachent à produire des produits compétitifs et conviviaux. Le groupe se compose de six filiales et possède des bureaux en Bulgarie, en Allemagne et en Slovénie, ainsi qu'en Chine et aux États-Unis. Les produits du groupe Shelly ont déjà conquis plus de 100 marchés. Shelly Group AD est coté à la Bourse de Bulgarie depuis décembre 2016 et au Prime Standard de la Bourse de Francfort depuis novembre 2021 où ses actions sont négociées sous GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, symbole SLYG.

À propos de SmartThings : SmartThings, la plateforme mondiale de vie connectée de Samsung, construit des maisons intelligentes qui sont pratiques, sûres, durables et ludiques. Des millions de personnes, dans près de 200 pays, utilisent SmartThings pour contrôler facilement leurs maisons connectées et leurs appareils IdO. SmartThings offre des expériences simples et puissantes à travers le portefeuille de téléphones, de téléviseurs et d'appareils électroménagers de Samsung. Nous proposons l'expérience la plus polyvalente en matière de maison intelligente en tant que plateforme ouverte avec un riche écosystème de partenaires. En tant que membre fondateur de Matter, nous sommes un leader dans l'industrie pour aider à rendre les maisons intelligentes plus sûres, plus fiables et plus faciles à utiliser. Visitez le site SmartThings à l'adresse www.partners.smartthings.com . Restez informés en nous suivant sur les réseaux sociaux : LinkedIn , Twitter