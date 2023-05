Shenzhen SiBionics Co., Ltd. va demander le marquage CE pour SIBIONICS CGM

Pour le bénéfice de centaines de millions de diabétiques

SHENZHEN, Chine, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Shenzhen SiBionics Co., Ltd. a annoncé qu'elle demandait le marquage CE, avec l'espoir que SIBIONICS CGM profite ainsi à un plus grand nombre de patients diabétiques et d'institutions médicales, leur apportant une meilleure expérience de surveillance de la glycémie ainsi que des solutions de santé affinées et personnalisées, contribuant par là même à la force de la Chine dans les domaines de la santé et de la paix.

En novembre 2021, une entreprise chinoise de technologie médicale innovante, Shenzhen SiBionics Co., Ltd. (mentionnée par la suite sous le nom de « SiBionics »), a lancé le premier produit CGM (surveillance continue du glucose) chinois tout-en-un sans étalonnage, SIBIONICS CGM, démontrant avec succès ses réalisations en matière d'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux.

SIBIONICS CGM peut surveiller le taux de glycémie 24 heures sur 24 pendant 14 jours, fournissant à son utilisateur des informations continues, complètes et fiables sur son taux de glycémie au cours de la journée. Au lieu de scanner le capteur, l'utilisateur peut simplement lancer l'application SIBIONICS CGM pour vérifier son taux de glycémie et le partager avec son médecin, sa famille et les amis se souciant de sa santé. Chaque fois qu'une crise d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie se produit, l'application alerte l'utilisateur par le biais de vibrations, de sorte qu'il puisse agir dans les temps pour résoudre le problème.

SIBIONICS CGM utilise des électrodes de détection de 5 mm. La douleur lors de l'implantation et du port du produit est négligeable. Le capteur sans étalonnage fait preuve d'une grande stabilité avec une valeur MARD de 8,83 %, ce qui est supérieur en précision et en stabilité par rapport à de nombreux produits CGM sur le marché.

Après un cycle d'utilisation, l'application SIBIONICS CGM générera automatiquement un AGP (profil glycémique ambulatoire), qui affichera intégralement vos variations de la glycémie dans le sang tout au long du cycle de surveillance, afin de faciliter votre compréhension de l'effet de contrôle de la glycémie et fournir une base fiable aux médecins pour évaluer votre état et formuler des plans d'alimentation, d'exercice et de médication.

La société à l'origine du produit, SiBionics, a été fondée en 2015 et est basée à Shenzhen, la capitale de l'innovation de la Chine, avec un site de recherche à Los Angeles. Avec la recherche et le développement de dispositifs médicaux actifs et de l'intelligence artificielle en milieu médical au cœur de son activité, SiBionics se concentre sur la gestion intelligente du diabète. Elle détient 12 brevets pour l'invention de la technologie à la base des produits CGM, et est une entreprise licorne dans le domaine de l'innovation médicale en Chine.

