Sheron Menezzes revela segredo para manter pele firme

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Sheron Menezzes sempre capricha nos cuidados com a pele e, dessa vez, foi conhecer novos procedimentos estéticos. Ela compartilhou em suas redes sociais a experiência com um tratamento que realizou recentemente com sua dermatologista, Dra. Márcia Linhares (@marcialinharesdermatologia). Em busca de resultados naturais, a atriz fez aplicações de Sculptra®, para deixar a pele do seu abdômen ainda mais firme.