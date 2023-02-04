试点项目帮助缩小世界癌症日强调的护理差距

一个正在进行的试点项目旨在评估实施健康公平报告卡作为改善癌症护理质量和公平性的工具的可行性，并继续开展国家综合癌症网络（NCCN）、美国癌症协会癌症行动网络（ACS CAN）和国家少数民族质量论坛（NMQF）的提升癌症公平性合作。

宾夕法尼亚州普利茅斯会议2023年2月4日 /美通社/ -- 由美国主要癌症中心组成的非营利性联盟——国家综合癌症网络®（NCCN®）在世界癌症日（国际癌症控制联盟（UICC）每年2月4日组织的全球宣传日）加入了缩小护理差距的呼吁，推出了一个新的健康公平报告卡（HERC) 试点项目。这一全球信息承认许多人因癌症结果的差异而丧生。NCCN致力于改善和促进优质、有效、公平且易于获得的癌症护理，以改善所有患者的生活。今天的公告更详细地解释了HERC试点计划的产生方式及其目的。

结构性和人际关系种族主义的影响是造成美国癌症结果差异的主要原因之一。根据美国癌症协会的《2023年癌症事实和数字》，癌症负担中的种族和民族差异在很大程度上反映了社会经济地位和获得高质量医疗保健方面长期存在的不平等，这可以归因于所有有色人种在美国经历的历史和持续的结构性种族主义。

为了帮助解决这些问题，NCCN、ACS CAN和NMQF于2020年发起了"提升癌症公平"倡议，工作组由弗吉尼亚联邦大学梅西癌症中心主任、医学博士Robert A. Winn和MSW的患者倡导基金会健康公平和社区参与执行副总裁Shonta Chambers领导。2021年初，该小组制定了HERC，以建议可采取行动的实践变革，如果实施，将帮助提供者和医疗组织识别和解决护理提供中的歧视行为和偏见，解决健康的社会决定因素，并克服实现最佳护理的系统性障碍。

HERC的17项可操作实践变更已细化为实施计划，包括具体指标、证据来源和评分方法，所有这些都经过了肿瘤管理人员和医疗保健提供者的审查。在多阶段试点的第一阶段，五个领先的癌症学术中心正在评估实施HERC的可行性，该工具可以有意义且可行地衡量和报告公平护理实践。实施过程中各个试点阶段的反馈都将被收录，以确保在不同的护理环境和地域的适用性。

NCCN首席执行官、医学博士Robert W. Carlson表示："我们希望健康公平报告卡能够成为致力于改善其实践的医疗保健组织的路线图，成为患者的透明工具，成为支付者和认证实体的评估工具。不同种族和族裔在癌症预后方面的不平等有许多促成因素，包括获得综合保险的不同程度，护理服务中的偏见和歧视，以及健康的社会决定因素，如邻里和建筑环境，获得经济和教育机会，以及历史性和持续的结构性歧视所造成的食物不安全。这一问责工具将不仅仅是一个检查表；我们希望，这将促成有意义的、可持续的系统变革。"

ACS CAN总裁Lisa Lacasse表示："所有被诊断患有癌症的人都应该得到尽可能好的护理，无论收入、种族、民族、性别认同、残疾状况、性取向、年龄或地理位置如何。确保癌症治疗的公平性对于减少癌症差异和终结我们所知的每个人的癌症至关重要。健康公平报告卡提供了一种切实的方法，可以帮助实现这一目标。"

"尽管近几十年来在癌症的检测和治疗方面取得了重大进展，但少数民族社区仍然承受着较高的癌症负担，" 全国少数族裔质量论坛主席兼首席执行官Gary Puckrein表示， "癌症治疗中的不公平是由于没有考虑到黑人、棕色人种、黄色人种、红色人种和穷人的生活。如果要缩小癌症护理方面的系统性差距，我们必须重新构想我们如何提供护理并重新调整系统以降低患者风险。该工具是朝着正确方向迈出的一步，以确定需要进行哪些系统变革才能影响改变。"

学术癌症中心的HERC试点项目得到了AbbVie Inc.、2seventy bio、Genentech, Inc.、Lilly和Sanofi Genzyme的资助。在GlaxoSmithKline LLC、illy、Merck Foundation和Pfizer Inc.的支持下，社区医院环境中的第二个试点项目也进入早期阶段。关于该计划更多信息的同行评议文章将很快在JNCCN（国家综合癌症网络杂志）上发表。

除了美国的种族和族裔之外，研究表明，收入、教育、地理位置以及基于性别、性取向、年龄、残疾状况和生活方式的歧视都是可能对癌症治疗和结果产生负面影响的因素。中低资源国家的癌症负担尤为严重，目前约占全球所有癌症死亡人数的75%，并且预计还会继续增长1。

NCCN参与了多个全球项目来努力解决这些差异，包括在临床和患者指南中采用包容性语言，以及在以下地区的持续合作：

撒哈拉以南的非洲地区

拉丁美洲和加勒比

东欧

中东和北非

以及全球

要了解更多关于帮助缩小全球护理差距的免费资源，请访问NCCN.org/global；要查看健康公平报告卡项目中的17项行动，请访问NCCN.org/wcd。

关于国家综合癌症网络

国家综合癌症网络®（NCCN®）是一个由领先的癌症中心组成的非营利性联盟，致力于患者护理、研究和教育。NCCN致力于改善和促进优质、有效、公平且易于获得的癌症治疗，以改善所有患者的生活。《NCCN肿瘤学临床实践指南》（NCCN指南®）为癌症治疗、预防和支持服务提供透明、循证的专家共识建议，是公认的癌症管理临床指导和政策标准，也是任何医学领域中最全面和最频繁更新的临床实践指南。《NCCN患者指南》®提供专家癌症治疗信息，通过NCCN基金会的支持，为患者和护理人员提供信息和支持®。此外，NCCN还不断推进肿瘤学领域的持续教育、全球倡议、政策以及研究合作与出版。如需了解更多信息，请访问NCCN.org。

关于ACS CAN

美国癌症协会癌症行动网络将癌症列为各级政府决策者的首要任务。ACS CAN动员全国各地的志愿者积极发声，以确保我们的城市、州和国家采取循证的公共政策，改善癌症患者及其家人的生活。我们相信每个人都应该有一个公平公正的机会来预防、检测、治疗癌症并从中生存下来。自2001年以来，作为美国癌症协会的非营利、无党派的宣导附属机构，ACS CAN已成功倡导数十亿美元的癌症研究资金，扩大了获得高质量、可负担的医疗保健的机会，并推动了行之有效的烟草控制措施。我们与我们的志愿者携手同行，努力改变公共政策以终结癌症。请访问www.fightcancer.org，与我们共同努力。

关于全国少数族裔质量论坛

全国少数族裔质量论坛（NMQF）是一个 501(c)(3) 非营利性研究和宣导组织，总部位于华盛顿特区。NMQF致力于为所有人提供最佳护理，并籍此降低患者风险。NMQF的愿景是建立一个美国卫生服务研究、提供和融资系统，其运作原则是在提高生活质量的同时降低患者可承受的发病率和死亡率风险。NMQF领导的"癌症阶段转移"倡议，与"白宫癌症登月倡议"（White House Cancer Moonshot）保持一致，将我们从癌症的晚期诊断和治疗转移到早期阶段，改善癌症护理并减少所有人的癌症死亡，特别关注公平和代表性不足的人群。如需了解更多信息，请访问https://www.nmqf.org/。

媒体联系人：

Rachel Darwin, NCCN

267-622-6624 [email protected]

Trista Hargrove, ACS CAN

202-998-2262

[email protected]

1 Prager GW、Braga S、Bystricky B等。全球癌症控制：应对日益增长的负担、不断上升的成本和获取机会的不平等。2018;3(2):e000285.

National Comprehensive Cancer Network

SOURCE National Comprehensive Cancer Network