En el Día Mundial contra el Cáncer se destaca el proyecto piloto de Health Equity Report Card para ayudar a cerrar la brecha asistencial

Un proyecto piloto en curso busca evaluar la viabilidad de implementar el Health Equity Report Card como una herramienta para mejorar la calidad y equidad de la atención del cáncer y continua la colaboración Elevating Cancer Equity de National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN) y National Minority Quality Forum (NMQF).

PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 4 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), una alianza sin fines de lucro de centros oncológicos líderes en los Estados Unidos, se suma al llamado para cerrar la brecha de la atención médica en el Día Mundial contra el Cáncer, un día global de concientización organizado por la Union of International Cancer Control (UICC) el 4 de febrero, al lanzar un nuevo programa piloto de Health Equity Report Card (HERC). Este mensaje mundial reconoce las numerosas vidas que se pierden debido a las disparidades en los resultados del cáncer. En todo el mundo se encuentra en curso el trabajo de NCCN para mejorar y facilitar una atención médica efectiva, equitativa, accesible y de alta calidad para tratar el cáncer a fin de que todos los pacientes puedan vivir mejores vidas. El anuncio de hoy explica en mayor detalle cómo surgió el programa piloto HERC y qué se pretende lograr.

El impacto del racismo estructural e interpersonal es una de las principales causas de las disparidades en los resultados del cáncer en los Estados Unidos. Según el informe Cancer Facts and Figures 2023 de la American Cancer Society, las disparidades raciales y étnicas en la carga del cáncer reflejan en gran medida las desigualdades de larga data en el nivel socioeconómico y en el acceso a una atención médica de alta calidad, que pueden atribuirse al racismo estructural histórico y persistente en los Estados Unidos que experimentan todas las personas de color.

Para ayudar a abordar estos problemas, NCCN, ACS CAN y NMQF lanzaron la iniciativa Elevating Cancer Equity en 2020, con un grupo de trabajo presidido por Robert A. Winn, MD, director del Virginia Commonwealth University Massey Cancer Center, y Shonta Chambers, MSW, vicepresidenta ejecutiva de Health Equity and Community Engagement de la Patient Advocate Foundation. A principios de 2021, ese grupo desarrolló el HERC para recomendar cambios ejecutables en las prácticas que, de implementarse, ayudarían a los proveedores y a las organizaciones de salud a identificar y abordar comportamientos discriminatorios y sesgos en la prestación de la atención, abordar los determinantes sociales de la salud y superar las barreras sistémicas para una atención óptima.

Los 17 cambios ejecutables en las prácticas que se derivan del HERC han sido refinados en un plan de implementación que incluye métricas concretas, fuentes de evidencia y una metodología de puntuación, los cuales fueron aprobados por los administradores de oncología y los proveedores de cuidados de la salud. En la primera fase de un plan piloto de múltiples fases, cinco importantes centros académicos oncológicos están evaluando la viabilidad de implementar el HERC como una herramienta que puede medir e informar de manera significativa y fehaciente sobre prácticas de cuidado equitativas. La retroalimentación durante las etapas piloto de implementación se incorporará para garantizar su aplicabilidad en los distintos entornos de atención y zonas geográficas.

"Nuestra esperanza es que el informe Health Equity Report Card pueda servir como hoja de ruta para las organizaciones de atención médica que trabajan para mejorar su práctica, una herramienta de transparencia para los pacientes y una herramienta de evaluación para los contribuyentes y las entidades de acreditación", comentó Robert W. Carlson, MD, director ejecutivo de NCCN. "Las desigualdades en los resultados del cáncer en las distintas razas y etnias tienen numerosos factores que contribuyen, como los diferentes niveles de acceso a la cobertura integral del seguro, el sesgo y la discriminación en la prestación del cuidado, y los determinantes sociales de la salud como el vecindario y el entorno construido, el acceso a oportunidades económicas y educativas y la inseguridad alimentaria debido a la discriminación estructural histórica y en curso. Esta herramienta de rendición de cuentas será más que un simple ejercicio de lista de verificación; esperamos que resulte en intervenciones que conduzcan a cambios significativos y sostenibles en los sistemas".

"Todas las personas diagnosticadas con cáncer merecen recibir el mejor cuidado posible, sin importar los ingresos, la raza, el origen étnico, la identidad de género, el estado de discapacidad, la orientación sexual, la edad o la zona geográfica", sostuvo Lisa Lacasse, presidenta de ACS CAN. "Garantizar la equidad en la atención del cáncer es fundamental para reducir las disparidades y poner fin al cáncer como lo conocemos, para todos. El Health Equity Report Card proporciona un enfoque tangible que puede ayudar a lograr ese objetivo".

"A pesar de los importantes avances en la detección y el tratamiento del cáncer en las últimas décadas, las comunidades de las minorías siguen soportando la alta carga del cáncer", afirmó el Dr. Gary Puckrein, presidente y director ejecutivo del National Minority Quality Forum. "Las desigualdades en el cuidado del cáncer son el resultado de no considerar las vidas de las personas con piel oscura, morena, amarillenta, rojiza y gente pobre. Si vamos a cerrar las brechas sistémicas en la atención del cáncer, debemos volver a imaginar cómo nos acercamos a la prestación del servicio médico y realinear los sistemas para reducir el riesgo de los pacientes. Esta herramienta es un paso en la dirección correcta para identificar qué cambios son necesarios en el sistema para determinar el cambio".

El programa piloto HERC en los centros académicos oncológicos cuenta con contribuciones de AbbVie Inc.; 2seventy bio; Genentech, Inc.; Lilly; y Sanofi Genzyme. Un segundo programa piloto en el ámbito de los hospitales comunitarios también se encuentra en etapas iniciales, con el apoyo de GlaxoSmithKline LLC; Lilly; Merck Foundation; y Pfizer Inc. Pronto se publicará un artículo revisado por pares con más información sobre el programa en JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network.

Más allá de la raza y el origen étnico en los Estados Unidos, las investigaciones muestran que los ingresos, la educación, la ubicación geográfica y la discriminación basada en el género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad y el estilo de vida son factores que pueden afectar negativamente la atención médica y los resultados del cáncer. La carga del cáncer en los países de bajos y medianos recursos es particularmente significativa, y actualmente representa cerca del 75% de las muertes por cáncer en todo el mundo, una cifra que se espera que siga creciendo1.

La NCCN participa en varios esfuerzos globales para abordar estas disparidades, incluida la adopción del lenguaje inclusivo en las pautas clínicas y de los pacientes, además de la colaboración continua en:

Obtenga más información sobre los recursos gratuitos para ayudar a cerrar la brecha de la atención médica en todo el mundo en NCCN.org/global y conozca las 17 acciones del informe Health Equity Report Card en NCCN.org/wcd.

