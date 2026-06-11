世界杯前夕，酒店业工会UNITE HERE发布新艺术作品《She Promises Liberty》，发起倡导自由与归属感的宣传活动

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UNITE HERE

Jun 11, 2026, 20:03 ET

纽约, 2026年6月12日 /美通社/ -- 随着世界杯本周在美国开赛，酒店业工会UNITE HERE在街头和网上推出艺术作品，以此欢迎游客、呼吁团结。 这件艺术作品由获奖艺术家Lois Harada参与创作，意在颂扬自由与归属感这两大美国核心价值观，以此回击近期对移民和公民权利的种种攻击。

点击观看UNITE HERE的《She Promises Liberty》视频。视频里，酒店业工作者向足球迷发出热情欢迎，同时向那些服务旅客的多元劳动者致敬。

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《She Promises Liberty》（她承诺自由）是UNITE HERE与获奖艺术家Lois Harada合作完成的作品。 这件艺术作品旨在颂扬自由与归属感这些美国核心价值观，以此回击近期对移民和公民权利的种种攻击。
《She Promises Liberty》（她承诺自由）是UNITE HERE与获奖艺术家Lois Harada合作完成的作品。 这件艺术作品旨在颂扬自由与归属感这些美国核心价值观，以此回击近期对移民和公民权利的种种攻击。

UNITE HERE的会员来自美国、加拿大，以及全球140个国家/地区。 酒店业的基础在于让访美旅客感受到宾至如归的体验，但如今，许多人却生活在担忧之中，害怕被美国政府错误拘押或驱逐出境。 不仅如此，所有美国人的权利都正受到威胁——无论是公民还是新移民。

这件新发布的艺术作品借用了自由女神像的形象，提醒公众：She Promises Liberty。作为美国的精神象征，自由女神体现了美国的承诺：

  • 她是好客的终极象征，也是数百万美国新移民眼中的灯塔。
  • 她拥抱来自世界各个角落的人们，以及我们当中最普通的人。
  • 她是自由的化身。1865年内战一结束，人们就构思了这座雕像，以此来庆祝美国奴隶制的终结。这就是为什么她被称为自由女神像（The Statue of Liberty），脚下还踩着断裂的锁链。

UNITE HERE之所以选择艺术家Lois Harada创作《She Promises Liberty》，是因为她的作品讲述了她日裔美籍家人在二战期间被监禁的故事。 她的作品提醒我们，美国并不总是履行其作为人人享有自由和正义之地的承诺。

自建国以来，美国一方面宣扬自由、民主和共同福祉的承诺，另一方面也背负着排外与压迫的沉重历史。 自由始终是在持续的斗争与争取中，由勇敢的人们通过集体行动逐步赢得的——例如那些为废除奴隶制而斗争的人、组织工会的人、乘坐大巴前往美国南部参与选民登记的人，以及不断拓展公民权利边界、使更多人享有完整法律权利的人。 当今，这些来之不易的自由正面临挑战，但UNITE HERE正在采取行动，积极反击，并推动弘扬美国价值观中对自由与普世归属感的尊重。

UNITE HERE秘书长兼财务主管Nia Winston表示：“要让我们的国家兑现其承诺，我们就绝不能让权力阶层说服我们：自由必须以恐惧为代价。 我们工会之所以强大，就是因为它能让大家放下分歧、走到一起。 这个世界总想让我们彼此仇视，而我们要团结起来，推动改变。 《She Promises Liberty》提醒我们：只要团结，我们就能为这样一个国家而奋斗——一个真正信守这些承诺的国家。”

UNITE HERE移民、民权与多元化事务全国副总裁Enrique Fernández表示：“酒店业工作者欢迎来自世界各地的旅客，践行着自由女神像所象征的价值观，是他们让世界杯得以举办。 当权者想分裂我们，但UNITE HERE的会员们正团结在一起，告诉整个世界什么才是我们真正看重的美国价值：自由、机会，还有每个人的归属感——不管你是在这里出生、来这里做客，还是刚把这里当成自己的家。”

UNITE HERE的建立者，是一群曾经面对压迫、奋起抗争的人。 130多年前，由移民和非裔工人创立之初，工会就深知：要为所有劳动者创造真正的机会与自由，组织工作绝不能局限于工作场所。 值得一提的是，2003年，UNITE HERE发起了“移民工人自由乘车行动”，动员数千人参与，引领了工会界对移民改革的呼声。这场全美巡游活动，灵感来源于1961年民权运动的“自由乘车者”行动。 欢迎了解更多关于我们的历史以及对民权的承诺

UNITE HERE是一个代表加拿大和美国30万劳动者的工会。 会员遍布酒店、博彩、餐饮、制造、纺织、物流、洗衣、交通及机场等行业

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