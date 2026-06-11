世界盃開賽在即，酒店及餐飲業工會 UNITE HERE 推出全新藝術作品《She Promises Liberty》，宣揚自由及歸屬感

紐約2026年6月12日 /美通社/ -- 世界盃賽事將於本週在美國揭幕，酒店及餐飲業工會 UNITE HERE 正透過公共活動及網上平台發布藝術作品，歡迎訪客到來，並弘揚團結精神。 該藝術作品由 UNITE HERE 與屢獲殊榮的藝術家 Lois Harada 合作創作，旨在頌揚自由與歸屬感等美國核心價值，以回應近期針對移民及美國公民權利的攻擊。

觀看 UNITE HERE 的《She Promises Liberty》影片，聆聽酒店及餐飲業工作者向足球迷致歡迎辭，並頌揚為旅客提供服務的多元化勞動力。

《She Promises Liberty》是 UNITE HERE 與獲獎藝術家 Lois Harada 的聯乘作品。 該作品頌揚自由與歸屬感等美國核心價值，以回應近期針對移民及美國公民權利的攻擊。

UNITE HERE 會員來自美國、加拿大及全球 140 個國家。 酒店及餐飲業有賴旅客在到訪美國時感到賓至如歸，然而如今，許多人卻活在隨時可能遭到美國政府錯誤監禁或驅逐出境的恐懼之中。 此外，無論是公民還是新移民，所有美國人的權利均正受到衝擊。

這幅新發布的藝術作品以自由女神像 (Statue of Liberty) 為靈感，向公眾傳達一項重要訊息：She Promises Liberty（她承諾自由）。作為美國國家文化遺產的一部分，她體現了美國所承諾的價值：

她是好客精神的終極象徵，為數以百萬計新抵達美國的新移民照亮前路。

她擁抱來自世界各地的人，以及社會中最平凡的一群。

她是自由的象徵。自由女神像的構想於 1865 年美國南北戰爭結束時提出，旨在慶祝美國廢除奴隸制度。因此，她被命名為自由女神像 (The Statue of Liberty)，並立於斷裂的鐐銬之上。

UNITE HERE 選定藝術家 Lois Harada 創作 《She Promises Liberty》，靈感源自她以作品講述其日裔美國人家族於第二次世界大戰期間遭拘禁經歷的創作系列。 她的作品提醒我們，美國並非一直都能兌現其作為自由與公義之地的承諾。

自建國以來，美國一直宣揚自由、民主及共同福祉等理念，但同時亦背負著排斥與壓迫的沉重歷史。 自由從來不是唾手可得，而是由勇敢之士集體行動爭取而來，例如推動廢除奴隸制度、組織工會、乘搭巴士前往南方協助選民登記，以及拓闊法律下享有完整權利的公民之定義。 如今，這些來之不易的自由正受到威脅，但 UNITE HERE 正積極採取行動予以反擊，並弘揚重視自由及廣泛歸屬感的美國價值觀。

UNITE HERE 秘書兼財務主管 Nia Winston 表示：「若要國家真正兌現其承諾，就不能任由當權者令我們相信，自由必須以恐懼作為代價。 我們工會之所以如此強大，在於我們能夠跨越彼此的差異團結一致。 在這個試圖令我們彼此對立的世界裡，我們攜手同行，共同爭取改變。 《She Promises Liberty》 提醒我們，只要團結一致，便能為一個真正實踐這些價值的國家而奮鬥。」

UNITE HERE 移民、公民權利及多元共融事務總副主席 Enrique Fernández 表示：「酒店及餐飲業工作者透過歡迎來自世界各地的旅客，讓世界盃得以順利舉行，並身體力行展現自由女神像所象徵的價值觀。 當掌權者試圖分化我們之際，UNITE HERE 會員正團結一致，向世界重申我們珍視的美國價值：自由、機遇，以及屬於所有人的歸屬感。這包括所有在這裡出生、前來旅遊，或是最近才把這個國家視為自己家園的人。」

UNITE HERE 工會由曾經面對壓迫並為此而奮鬥的人所建立。 工會於 130 多年前由移民及非裔美國工人創立，一直深明組織工人力量不能局限於工作場所，而必須延伸至更廣泛的社會層面，才能為所有勞動者創造真正的機會及自由。 值得一提的是，UNITE HERE 於 2003 年透過動員數以千計人士參與「Immigrant Worker Freedom Rides（移民工人自由之旅）」，帶領工會運動倡議移民制度改革。這項全國巡迴活動的靈感源自 1961 年美國民權運動期間的 Freedom Rides（自由之旅）。 歡迎了解更多有關我們歷史及對公民權利的承諾。

UNITE HERE 是一個工會組織，代表加拿大及美國共 30 萬名勞動者。 UNITE HERE 會員從事酒店、博彩、餐飲服務、製造、紡織、物流配送、洗衣、運輸及機場等行業。

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