Antes de la Copa Mundial, UNITE HERE, el sindicato de hotelería y turismo, lanza una campaña para promover la libertad y la pertenencia con la obra de arte recientemente estrenada She Promises Liberty

NUEVA YORK, 11 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antes del inicio de la Copa Mundial en Estados Unidos esta semana, UNITE HERE, el sindicato de trabajadores del sector de hotelería y turismo, está exhibiendo una obra de arte en instalaciones públicas y en línea para dar la bienvenida a los visitantes y promover la solidaridad. La obra, una colaboración con la galardonada artista Lois Harada, celebra los valores fundamentales estadounidenses de libertad y pertenencia para contrarrestar los recientes ataques en contra de los inmigrantes y los derechos civiles estadounidenses.

She Promises Liberty es una colaboración entre UNITE HERE y la galardonada artista Lois Harada. Esta obra de arte celebra los valores fundamentales estadounidenses de libertad y pertenencia para contrarrestar los recientes ataques en contra de los inmigrantes y los derechos civiles estadounidenses.

Vea el video She Promises Liberty de UNITE HERE que incluye un mensaje de los trabajadores del sector de hotelería y turismo con el cual dan la bienvenida a los fanáticos del fútbol y celebran la fuerza laboral diversa que presta servicio a los turistas.

UNITE HERE cuenta con miembros de Estados Unidos, Canadá y 140 países de todo el mundo. El sector de hotelería y turismo depende de que las personas se sientan acogidas cuando visitan Estados Unidos pero, actualmente, muchas de ellas viven con el temor de ser encarceladas o deportadas injustamente por el gobierno de ese país. Por otra parte, los derechos de todos los estadounidenses, ya sean ciudadanos o recién llegados, se están viendo comprometidos.

Esta nueva obra de arte evoca a la Estatua de la Libertad para recordar al público que She Promises Liberty. (Ella promete libertad.) Como parte de nuestro patrimonio nacional, ella representa la promesa de Estados Unidos:

Ella es el símbolo supremo de la hospitalidad, un faro de esperanza para millones de nuevos estadounidenses que llegan a los EE. UU.

Ella acoge a personas de todos los rincones del mundo y a los más humildes entre nosotros.

Ella es un icono de la libertad que fue ideada en 1865 al término de la Guerra Civil para celebrar el fin de la esclavitud en los EE. UU. Por ello, se la llama la Estatua de la Libertad y exhibe grilletes rotos a sus pies.

UNITE HERE eligió a la artista Lois Harada para crear She Promises Liberty, basada en su conjunto de obras que cuentan la historia de su familia estadounidense de origen nipón que fue recluida durante la Segunda Guerra Mundial. Su obra nos recuerda que nuestra nación no siempre ha mantenido su promesa de ser un lugar donde imperan la libertad y la justicia sin distinciones.

Desde su fundación, Estados Unidos ha promovido la promesa de libertad, democracia y bien común, pero también posee una triste historia de exclusión y opresión. La libertad ha sido exigida y obtenida por personas valientes que actuaron en grupo, como quienes lucharon por la abolición de la esclavitud, organizaron sindicatos, viajaron en autobuses hacia el sur para censar a los votantes y ampliaron la definición de quién puede ser un ciudadano con plenos derechos en virtud de la ley. En la actualidad, esas libertades duramente conquistadas se encuentran bajo ataque, pero UNITE HERE está tomando medidas para luchar y promover los valores estadounidenses que celebran la libertad y el amplio sentido de pertenencia.

"Para que nuestro país cumpla su promesa, debemos impedir que los poderes fácticos nos convenzan de que la libertad se obtiene a costa del miedo", señaló la secretaria y tesorera de UNITE HERE, Nia Winston. "Lo que confiere tanto poder a nuestro sindicato es que priorizamos el interés colectivo sobre las diferencias individuales. Nos unimos para exigir un cambio en un mundo que fomenta la confrontación. She Promises Liberty nos recuerda que, en conjunto, podemos luchar por un país que esté a la altura de esos valores".

"Los trabajadores del sector de hotelería y turismo contribuyen al éxito de la Copa Mundial al acoger a viajeros de todo el mundo, reflejando los valores que simboliza la Estatua de la Libertad", afirmó Enrique Fernández, vicepresidente general de Inmigración, Derechos Civiles y Diversidad en UNITE HERE. "Mientras quienes ostentan el poder tratan de dividirnos, los miembros de UNITE HERE unen fuerzas para recordar al mundo los valores estadounidenses que atesoramos: libertad, posibilidad y pertenencia para todas las personas, ya sea que hayan nacido aquí, vengan de visita o se hayan establecido recientemente en este país para iniciar una nueva vida".

UNITE HERE es un sindicato creado por personas que han enfrentado la opresión y la han combatido. El sindicato, fundado por inmigrantes y trabajadores afroamericanos hace más de 130 años, sabe por experiencia que la organización debe trascender al lugar de trabajo para generar verdaderas oportunidades y libertad para todos los trabajadores. Concretamente, en 2003, UNITE HERE lideró el movimiento sindical que exige una reforma migratoria al organizar miles de Viajes por la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes, una gira nacional inspirada en los Viajes de la Libertad del Movimiento por los Derechos Civiles de 1961. Conozca más detalles sobre nuestra historia y compromiso con los derechos civiles.

UNITE HERE es un sindicato que representa a 300,000 trabajadores en todo Canadá y Estados Unidos. Los miembros de UNITE HERE trabajan en los sectores de hotelería, juegos, servicio de comidas, fabricación, textil, distribución, lavandería, transporte y aeropuertos.

FUENTE UNITE HERE