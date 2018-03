Shield FC lance une nouvelle version de sa plateforme de gestion des données d'eComm et suite logicielle pour les rapports de conformité

Shield Financial Compliance (Shield FC), un fournisseur spécialisé dans la RegTech, dévoile sa toute dernière plateforme de gestion des données dédiée à l'enregistrement, l'archivage, l'analyse et l'étude des communications électroniques (eComms), afin de répondre aux exigences croissantes des institutions financières en termes de réalisation optimale, gouvernance des données et tenue de registres.

MiFID II, GDPR, MAR, Dodd Frank et FINRA exigent des institutions financières qu'elles enregistrent, protègent et archivent chaque interaction pour une période donnée (entre 5 et 7 ans). Dans le cadre d'une enquête, les institutions doivent être en mesure de reconstituer une transaction commerciale à partir d'une chaîne de communication omnicanale entière dans un délai raisonnable imparti (entre 3 et 5 jours). Il peut être difficile de répondre à ces exigences en raison de l'adoption à grande échelle de nouvelles technologies de communication sur différents supports au cours du cycle de vie d'une transaction commerciale, mais également à cause de la complexité inhérente à la reconstruction d'interactions issues de systèmes eComms disparates jusqu'au système de gestion des ordres.

Shield V2.0 a été conçu pour répondre particulièrement à ces besoins. Ce logiciel regroupe toutes les sources eComms individuelles, structurées ou non, sur l'ensemble du cycle de vie d'une transaction commerciale, notamment les messageries instantanées, les e-mails, les communications vocales, les discussions en ligne concernant les données du marché, les messageries financières, les communications sur mobile, les médias sociaux et le web, jusqu'aux données du système de gestion des ordres. S'appuyant sur la plateforme déjà mise en place dans le monde entier, cette solution de dernière génération regroupe et analyse plus de sources de données, et offre un nouveau moteur d'interrogation, afin de répondre aux besoins spécifiques de l'équipe de conformité : une vue séquentielle et corrélée des événements de la transaction avec un rapport chronologique complet, rapide et interactif dans une interface intuitive.

« Nous pensons que les institutions financières ont besoin d'adopter une approche stratégique et holistique de la législation concernant la réalisation optimale et la tenue des registres : une plateforme qui les aide à faire face à l'explosion dans les eComms tout en rationalisant et en automatisant les processus de mise en conformité. Shield V2.0 constitue cette solution », a commenté Shiran Weitzman, cofondateur et PDG de ShieldFC. « Cela va bien plus loin que la simple liste de tâches à cocher que la plupart des institutions utilisent pour archiver les données eComms dans des tiroirs séparés, et qui représente un problème énorme lorsque les événements commerciaux doivent être reconstitués ».

Shield V2.0 offre une solution unique très efficace et efficiente, pour une reconstruction des transactions automatisée et homogène, précise et rapide, avec une supervision continue de la gestion et de l'enquête de conformité, ainsi que des preuves d'une réalisation optimale. Distribué via un modèle de déploiement modulaire rapide et flexible, et déployé sur cloud interne, sur site ou en combinaison hybride, le logiciel Shield V2.0 dépasse les complexités techniques pour permettre des pratiques efficaces de travail et des enquêtes sur la conformité.

Shield FC est une plateforme de gestion des données destinée aux entreprises et qui automatise la tenue des registres d'eComms et les tâches relatives aux enquêtes de conformité. Comme exigé par la règlementation, et notamment par MiFID II, GDPR, MAR, Dodd Frank et FINRA, ou encore les normes de gouvernance des données, elle permet aux institutions réglementées d'enregistrer, d'archiver, d'analyser et d'enquêter sur chaque interaction sur l'ensemble des canaux eComms, et ce à partir d'une solution unique, plus efficacement et plus rapidement que jamais.

