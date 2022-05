Shift Media annonce la nomination de Ramu Potarazu au poste de président-directeur général

BOSTON, 2 mai 2022 /PRNewswire/ -- Shift Media, un fournisseur de premier plan de solutions vidéo tout-en-un basées sur le cloud, est heureux d'annoncer la nomination de Ramu Potarazu au titre de nouveau président-directeur général, prenant effet immédiatement. Kai Pradel, le fondateur de Shift, concentrera ses efforts sur l'amélioration et la croissance du portefeuille de produits de l'entreprise.

M. Potarazu possède une vaste expérience en exploitation et en leadership, ayant occupé de nombreux postes au sein de la direction et des conseils d'administration tout au long de sa carrière. Sa carrière de leader a commencé chez INTELSAT, une société mondiale de communications par satellite. Il y a passé 16 ans et a gravi les échelons jusqu'à en devenir le président et le directeur des opérations. Il a ensuite fondé Vubiquity, qui est devenu sous son mandat le leader des services vidéo et de l'analyse multi-plateformes. Après la vente de Vubiquity, il a été recruté pour être le président et PDG de Binary Fountain, le leader mondial de la prestation d'analyses pour les solutions de gestion des commentaires des consommateurs et des patients. Il en a constamment augmenté la valeur actionnariale durant son mandat de plus de sept ans.

« Ramu se démarque en tant que leader stratégique endurci, avec à son actif des décennies d'expérience sur la croissance des entreprises en démarrage et des organisations cotées en bourse pour des milliards de dollars, y compris lors de certaines des périodes économiques les plus difficiles », a déclaré Jerry Dolinsky, président de Shift Media. « Fort de son bilan constant en matière de croissance à long terme et de valeur actionnariale, Ramu est la bonne personne pour diriger Shift Media lors de sa prochaine phase de croissance. »

« Shift Media a une occasion unique de devenir un leader dans le domaine de la vidéo basée sur le cloud, avec ses trois produits distincts », a déclaré Ramu Potarazu. « La vidéo est une histoire de croissance, et c'est excitant de se joindre à une entreprise qui a le potentiel pour croître de manière importante et pour mener le marché dans les années à venir. J'ai hâte de diriger l'équipe pleine de talent de cette entreprise, et que nous travaillions ensemble pour propulser Shift Media au niveau supérieur. »

À propos de Shift Media

Shift Media fournit des solutions basées sur le cloud aux niveaux les plus élevés de la production vidéo. La gamme de produits de l'entreprise comprend la plate-forme Shift pour la gestion, l'examen et le partage de contenu vidéo en cours de création ; Wiredrive pour des pitchs personnalisés et associés à des marques ; et Screeners.com pour la prévisualisation des contenus importants en avant-première. Depuis plus de deux décennies, les produits de Shift Media sont utilisés par les studios et agences de publicité les plus connus au monde, pour simplifier les défis vidéo complexes. Il faut noter qu'en 2021, plus de 75 % des lauréats des Oscars et des Golden Globe Awards ont utilisé les produits Shift Media.

Pour plus d'informations, veuillez visiter la page « À propos de nous » de l'entreprise.

SOURCE Shift Media