SHL celebra inauguração de sua unidade de Liufu em Taoyuan, Taiwan

O prédio moderno da unidade de Liufu foi projetado com recursos de eficiência energética. Entre eles, o aquecimento gerado por suas máquinas de modelagem inteiramente elétricas pode ser adaptado para consumo econômico de energia. A instalação também utiliza um sistema de monitoramento centralizado para gerenciar automaticamente o consumo de energia, assegurando o uso eficiente de eletricidade.

A cerimônia de inauguração teve a participação de vários profissionais e dignitários governamentais. O presidente do Yuan Legislativo em Taiwan, Su Jia-Chyuan, e o vice-ministro de Assuntos Econômicos, Wang Mei-Hua, compareceram para prestigiar a inauguração. Autoridades do governo central e da cidade de Taoyuan foram recebidas pelo fundador da SHL, Roger Samuelsson, e pelo presidente-executivo da SHL Medical, Ulrich Faessler.

"Com décadas de experiência no setor e além dele, estamos empenhados em uma expansão sem precedentes de nossas instalações e pessoal. Estabelecer a unidade de Liufu é parte de nossa visão e compromisso de fomentar a produção de nossos autoinjetores, que têm ajudado a redefinir a experiência do paciente com autoinjeções durante anos", disse o presidente-executivo da SHL Medical, Ulrich Faessler.

Celebrando os 30 anos de liderança inigualável no setor de dispositivos para medicamentos, a SHL comemora o advento de tecnologias digitais e das vantagens inerentes que ela traz para o futuro do tratamento de saúde. Ao se dar conta claramente da necessidade de desenvolver terapêutica conectada, a SHL, em colaboração com empresas de tratamento de saúde digitais, irá estabelecer dispositivos conectados que irão ajudar a melhorar a experiência dos usuários finais com dispositivos para medicamentos. Atualmente, a SHL também está apoiando ativamente o desenvolvimento de um sistema de distribuição de água movido à energia solar, como parte de seu programa para dar suporte à disponibilização de água limpa para a produção sustentável de alimentos.

A SHL está pronta para iniciar as operações de fabricação automatizada da unidade de Liufu.

Gene Rhode Fuensalida Pantig

+886-3217-0303 ramal 1416.

media@shl-group.com

https://www.shl.group/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021670/Liufu_Grand_Opening.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023354/Ribbon_Cutting.jpg

FONTE SHL Group

Related Links

https://www.shl.group



SOURCE SHL Group