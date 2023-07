SHL Medical acquiert 100 % des actions de la société suisse LCA Automation

SHL Medical annonce l'acquisition de LCA Automation AG, un fournisseur suisse de solutions d'automatisation innovantes. L'acquisition permet à SHL Medical de répondre à la demande croissante du marché pour des solutions d'administration de médicaments, et elle soutiendra les activités mondiales de fabrication de la société, en particulier celles de l' usine de fabrication suisse qui ouvrira prochainement à Zoug.

Zoug, Suisse, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SHL Medical, leader mondial des solutions avancées d'administration de médicaments, dont le siège est à Zoug, a annoncé l'acquisition de LCA Automation, un fournisseur leader de solutions d'automatisation innovantes, ainsi que ses filiales au Mexique et en Chine, à compter du 29 juin 2023.

L'acquisition de LCA Automation s'inscrit dans la stratégie de SHL Medical visant à répondre à la demande croissante du marché, à étendre sa présence mondiale et à renforcer ses capacités verticales à l'échelle mondiale. SHL Medical et LCA Automation possèdent toutes deux un parcours d'excellence dans le domaine d'automatisation. Grâce à l'expertise combinée des deux entreprises, ainsi que leur longue expérience acquise dans différents secteurs, SHL Medical pourra accroître sa capacité d'automatisation en Europe et tirer parti des synergies pour offrir aux clients des solutions plus efficaces tout au long de la chaîne de valeur, notamment des délais plus courts et des chaînes d'approvisionnement plus courtes.

Avantages accrus pour les clients

L'acquisition de LCA Automation soutiendra les activités mondiales de fabrication de SHL Medical, notamment en apportant une expertise en automatisation, en maintenance d'outils et en fabrication de métaux au site de fabrication suisse actuellement en construction. Cette consolidation des forces locales de l'entreprise dans le domaine de l'automatisation élargira encore ses capacités de fabrication à grande vitesse et à grande échelle. De plus, grâce à l'acquisition de LCA Automation, SHL réaffirme une de ses caractéristiques distinctives en matière de fabrication interne complète. En opérant comme un fournisseur de services complet, l'entreprise offre aux clients plus de flexibilité tout au long de la chaîne de valeur de production.

« Nous sommes heureux d'accueillir LCA Automation au sein de la famille SHL, déclare Ulrich Faessler, PDG de SHL Medical. L'expertise de LCA Automation en matière de solutions d'automatisation et de fabrication complétera nos capacités existantes, tout en nous permettant d'offrir une gamme de services plus complète à nos clients et d'accélérer l'innovation. »

Chris Rennhard, PDG de LCA Automation, ajoute : « Les forces combinées de SHL Medical et de LCA Automation dans les domaines de la technologie de processus de production et la fabrication d'équipements apporteront de grands avantages aux clients. La technologie d'automatisation de haut niveau qui en résultera permettra de répondre aux demandes du marché le plus rapidement possible, tout en maintenant le contrôle interne des processus et la surveillance de la qualité. »

À propos de LCA Automation

LCA Automation est un fournisseur leader de solutions d'automatisation destinées aux processus industriels. Comptant plus de 50 ans d'expérience, LCA Automation conçoit et fabrique des solutions personnalisées pour ses clients dans une variété d'industries, y compris l'automobile, l'électronique et les produits pharmaceutiques. Basée en Suisse avec des filiales au Mexique et en Chine, l'équipe d'experts de LCA Automation offre une expérience en matière de conception, construction et mise en œuvre de systèmes d'automatisation, aidant ses clients à gagner en efficacité, réduire les coûts et améliorer leur productivité globale.

À propos de SHL Medical

En tant que fournisseur de solutions de pointe pour les systèmes avancés d'administration de médicaments, SHL Medical est le partenaire de choix de nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Guidés par la raison d'être de notre entreprise – Favoriser l'autonomie des patients – nous offrons des solutions axées sur le patient de la conception, de développement et de fabrication d'autoinjecteurs, de stylos injecteurs, ainsi que de systèmes d'administration spécialisés novateurs destinés aux formulations à grand volume et à haute viscosité. Nous offrons également des solutions d'assemblage, d'étiquetage et d'emballage au stade final pour nos systèmes d'administration de médicaments. En réponse à la popularité croissante de la thérapie à domicile, SHL a augmenté son travail de développement consacré au secteur des soins de santé numériques, afin d'aider à améliorer l'écosystème d'administration des médicaments.

Établis en Suisse, à Taïwan, en Suède et aux États-Unis, nos experts mondiaux collaborent de manière transparente en tant qu'une seule équipe, en utilisant nos capacités de fabrication internes. Nos solutions apportent la personnalisation et l'optimisation à chaque projet, tout en intégrant proactivement des mesures de durabilité dans nos conceptions et processus pour contribuer à une terre plus propre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shl-medical.com .

