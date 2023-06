Shopee impulsiona o empreendedorismo com eventos pelo Brasil

A iniciativa "Shopee na estrada" leva conhecimento como dicas de vendas, melhores práticas e outros conteúdos de capacitação para empreendedores para diferentes cidades do país



SÃO PAULO, 23 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, promove a iniciativa Shopee na estrada, uma série de eventos por todo o país, para impulsionar cada vez mais o empreendedorismo digital. Nestes encontros presenciais e gratuitos, os vendedores têm a oportunidade de se conectar a especialistas de diversos times da plataforma, tirando dúvidas e recebendo dicas para transformar seus objetivos em resultados. Nesta semana, a equipe se reunirá com empreendedores da região do Brás, polo têxtil de São Paulo, com apresentações sobre tendências, engajamento e impulsionamento de vendas.

"Temos como compromisso apoiar e contribuir com o empreendedorismo local e queremos desenvolver o ecossistema de ecommerce no país. Por meio desta ação, levamos conhecimento para que lojistas de todas as regiões do país possam aumentar suas vendas online e construir negócios consistentes.", comenta Felipe Lima, responsável por Desenvolvimento de Negócios na Shopee.

Shopee na estrada

Os participantes da iniciativa possuem acesso completo a diversos conteúdos sobre todas as soluções disponíveis para vendedores da Shopee, como ferramentas de marketing, dicas para aumentar a visibilidade usando o Shopee Ads, como fazer transmissões ao vivo no app com o recurso de Shopee Live, como criar cupons e otimizar a performance, além da oportunidade para tirar dúvidas com o time de Operações. Os palestrantes levam ainda informações sobre o comportamento do consumidor, além de segredos para multiplicar vendas durante as campanhas de forma estratégica.

A equipe já passou por diversas cidades como Franca (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Nova Friburgo (RJ), Brusque (SC), Curitiba e Londrina (PR).

Conteúdos para vendedores

O aperfeiçoamento profissional dos vendedores também está na lista de prioridades da Shopee, que está continuamente investindo em melhorias e inovações. Além do Shopee na estrada, a empresa possui o Centro de Educação do Vendedor , que já capacitou mais de 80 mil pessoas em mais de 30 tipos de cursos e o Programa de Aceleração de Vendedores em que são compartilhadas as melhores práticas de utilização da plataforma. Recentemente, a plataforma lançou também o podcast Rádio Shopee, com episódios quinzenais e duração de 10 a 40 minutos. A iniciativa terá quatro tipos de programas - Histórias Inspiradoras, Café com Vendedor, Shopee Convida e Estoque de Ideias, com o objetivo oferecer conteúdos informativos e educativos em um novo formato.

A Shopee também vem elaborando ainda mais conteúdos voltados para os vendedores no YouTube. A playlist Comece a Vender tem o intuito de auxiliar quem dá os primeiros passos nas vendas no marketplace, com tutoriais em vídeo de como utilizar os recursos da Central do Vendedor e outras dicas extras. Com atualização constante, a lista mais recente Aumente Suas Vendas tem foco em aumentar as vendas de quem já trabalha com a Shopee, apresentando todas as ferramentas disponíveis para os vendedores e indicando como aproveitá-las ao máximo.

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta consumidores, marcas e vendedores, tornando a compra e a venda acessíveis em uma experiência fácil, segura e divertida. Além disso, o marketplace oferece uma ampla variedade de produtos, pagamentos e logística integrados entre outras facilidades para seus usuários.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritórios na cidade de São Paulo com o compromisso de ajudar marcas e empreendedores brasileiros a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia digital da região. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

FONTE Shopee

