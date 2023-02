Shopee lança novo slogan com jingle no Carnaval de São Paulo

"Olha na Shopee" estará em uma releitura da música brasileira "Água mineral", de Carlinhos Brown, no bloco "Lua Vai" dia 20 de fevereiro

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, estreia no Carnaval de São Paulo com o lançamento da tagline "Olha na Shopee" que substitui a atual "Vem pro app". O slogan está no novo jingle da empresa que foi inspirado na música brasileira "Água Mineral", de Carlinhos Brown, e será tocado de hora em hora no bloco Lua Vai, no dia 20 de fevereiro, entre 13h e 18h, na Avenida Marquês de São Vicente, na capital paulista.

"O termo 'Olha na Shopee' já representa como as pessoas utilizam e indicam o app para outras no dia a dia. A tagline reforça a plataforma como a melhor opção para quem quer comprar de tudo online com ótimos benefícios e ainda se divertir. Como o novo jingle é uma paródia de um um hit clássico de Carnaval, nada melhor que lançá-lo durante a principal festa dos brasileiros", conta Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no país.

Essa é a primeira ação offline da empresa no país e é também sua estreia no Carnaval como principal patrocinadora do bloco Lua Vai, dedicado a músicas de pagode, samba e axé dos anos 90. Além da música e do trio elétrico envelopado com a identidade da marca, a Shopee irá oferecer cupons de desconto para os foliões e terá produtores de conteúdo convidados para levar a animação da festa também para quem estiver online.

Jingle completo para os foliões que já quiserem se preparar:

"Tá cansado?"

"Não!"

"Quer cupom?"

"Sim!"

Olha, olha, olha, olha

Olha na Shopee

Olha na Shopee

Olha na Shopee

Olha na Shopee, sensacional

Você vai comprar legal

Shopee pee pee pee pee…

Olha, olha, olha, olha

Olha na Shopee

Olha na Shopee

Olha na Shopee

Olha na Shopee, sensacional

Você vai comprar legal

Shopee pee pee pee pee…

Agenda

Bloco Lua Vai

Data: 20 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: 13h-18h

Local: Avenida Marquês de São Vicente, 230, Barra Funda, São Paulo

