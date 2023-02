Shopee realiza primeira maratona de lives com 12 horas de ofertas ininterruptas e show de comédia com Rafael Cortez

Serão mais de 50 lives de vendedores e influenciadores direto do app com distribuição de mais de R$ 100 mil em cupons de descontos e 800 mil Moedas Shopee, além de uma apresentação de stand-up comedy para encerrar o dia

SÃO PAULO, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, realiza, no próximo dia 16 de fevereiro, a partir das 9h, a primeira maratona de lives do app. Com mais de 12 horas de transmissões ao vivo sem pausas, a plataforma vai reunir produtos, mais de 50 vendedores e influenciadores, além de mais de R$ 100 mil em cupons de descontos, mais de 800 mil Moedas Shopee e vouchers adicionais de frete grátis com compra mínima de R$ 29 e R$19 para os usuários. No encerramento, os consumidores poderão conferir uma sessão especial de stand-up comedy com o humorista Rafael Cortez, a partir das 20h.

"A maratona de Shopee Lives é mais uma oportunidade que vamos oferecer para os nossos consumidores economizarem e se divertirem em suas compras. Vamos reunir atrações inéditas no app e oferecer benefícios para todos os gostos. Além disso, há a facilidade de concluir todo o processo em um mesmo lugar sem sair do aplicativo.", analisa Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Por meio das lives realizadas por vendedores e lojas de grandes marcas como Nivea,Salon Line, Jequiti, entre outras, serão oferecidas Moedas Shopee, cupons de frete grátis (valor mínimo de compras de R$ 29), vouchers de desconto de R$ 20 e R$ 50 (pedidos acima de R$ 120 e R$ 300 respectivamente) para os produtos exibidos nas transmissões.

Durante a maratona, o esquadrão de influenciadores da Shopee, composto por Rapha Oscar, Marcos Pako, Camilla Couto, Dani Albino e Marina Nora, vai transmitir conteúdos exclusivos e oferecer benefícios exclusivos para os itens demonstrados. Terá cupons de R$ 20 de desconto (para compras acima de R$ 80) e de 25% de cashback sem valor mínimo, além de sorteios.

As Shopee Lives acontecem diretamente no app com transmissão nos perfis de vendedores, de grandes e no perfil da Shopee. Confira abaixo a agenda.

Agenda



9h00

Natural Fitness

Kidstep Calçados

10h00

Live Salon Line

Cupom Folia com a Shopmodelo

Usee Brasil

Personale Magazine

11h00

Spike Live com Dutra Máquinas

Melhores Ofertas com a Lovito (Lovito Oficial)

12h00

Live Salon Line Os itens MAIS fofos de Papelaria! (Lojinha da Lívia)

Sua casa Nova com Madesa

Queridinhos da Xuxu (Xuxu Beleza)

Live Finity E-commerce

Level UP com inpower! melhores ofertas pro seu set up

13h00

Bloquinho de Ofertas da 123 Comprou

Cupom Folia com a Shopmodelo

14h00

Carna Nívea (Nívea Oficial)

Recarreguei Tô Novex! (Embelleze)

Live Salon Line

15h00

Mergulhe com Balmare (BelongBe)

Seu Móvel tá aqui! (Êbba Móveis)

Especial Kids! Ofertas Imperdíveis! (Personale Magazine)

Carnaval com Jequiti

16h00

Cupom Folia com a Shopmodelo

Aniversário GoCase (GoCase)

17h00

Live Salon Line

Prontas para arrasar no carnaval (Gislaine Rocha Fashion)

Liquida Carnaval. Sua casa equipada com os melhores descontos (Fenix Net)

Valentine's Lingerie (Lojas Torra)

18h00

Live Salon Line

Melhores Ofertas com a Lovito (Lovito Oficial)

Live Moderna e Slim ( Moderna e Slim)

Gamemax, seu próximo Gabinete está aqui! (Game Max Brasil)

Melhores Ofertas: Personale Magazine!

Level UP com inpower! melhores ofertas pro seu set up

Live DAFUSHOP_brasil

Queridinhos da Xuxu (Xuxu Beleza)

Live Finity E-commerce

Promos Bags (Oh My Bag)

18h30

Multimóveis

19h00

Saldão de Ofertas BeautyBox

Carnaval LIVRE (Momento Livre)

Como tratar e cuidar da sua roupa com Casa de Gê (Casa da Gê)

Sua Academia em Casa (MegaGym Equipamentos Fitness) Live Loja Plugt

Level UP com inpower! melhores ofertas pro seu set up

Live JV Makes

20h00

Showpee com Rafael Cortez

21h00

Level UP com inpower! melhores ofertas pro seu set up Ponto Certo Lingerie

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta compradores, marcas e vendedores, capacitando qualquer pessoa a comprar e vender em qualquer lugar e a qualquer momento. O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que é apreciada por milhões de pessoas diariamente.

Além disso, a Shopee oferece uma ampla variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, apoiados por pagamentos e logística integrados, sendo uma das principais contribuintes para a economia digital da região, com o firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores locais a terem sucesso no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritório na cidade de São Paulo. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

FONTE Shopee

