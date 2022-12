SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS AMPLIA HORÁRIO PARA COMPRAS DE NATAL

A partir desta quinta-feira, 15 de dezembro, os clientes do Pátio Higienópolis têm uma hora a mais para escolher seus presentes de Natal

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir desta quinta-feira (15) até 23 de dezembro, Shopping Pátio Higienópolis amplia seu horário de funcionamento para até 23h; no sábado (24), as atividades vão até às 18h (incluindo operações de alimentação). Entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), o shopping retoma seu horário normal de funcionamento, até às 22h. Nos feriados 25 de dezembro e 1 de janeiro de 23, a abertura de lojas é opcional, entre 14h e 20 horas.

Decoração Interativa e Papai Noel – Até 6 de janeiro de 23, é possível admirar e se divertir com a decoração de Natal que, este ano, é inspirada no conto do Soldadinho de Chumbo. Já Papai Noel fica em seu trono (Piso Vilaboim) até dia 24 de dezembro às 18h.

Promoção Compre e Ganhe – Até 24 de dezembro, é possível participar da promoção Compre Ganhe: com comprovantes de compras a partir de R$ 950, os clientes são presenteados com um panetone exclusivo de 908 gramas Pati Piva, no sabor Triplo Cacau (uma troca por panetone, por CPF, durante todo o período da promoção, ou disponibilidade de estoque) e recebem também cupons para participar do sorteio de quatro vale-compras, no valor de R$ 25 mil cada. As normas completas para participação estão afixadas no Posto de Troca (Piso Vilaboim) O sorteio de vale-compras será dia 27 de dezembro, presencialmente.

O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, em São Paulo, SP, e. conta com cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços. O Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard (ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural), o Teatro UOL, o Museu Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis.

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

