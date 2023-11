Shopping Pátio Higienópolis com descontos de até 70% na Black Friday 2023

Clientes que aproveitarem as promoções no empreendimento entre os dias 20 e 26 de novembro receberão pontos em dobro no programa de relacionamento Iguatemi ONE

SÃO PAULO, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A partir desta segunda-feira, 20 de novembro, lojas de diferentes segmentos, entre vestuário, beleza, eletrônicos, decoração e serviços do Pátio Higienópolis oferecem descontos de até 70%, em itens selecionados. Os descontos variam de loja para loja, assim como os estoques em promoção.

Para tornar a experiência de consumo ainda mais completa, os clientes que fizerem suas compras no Pátio Higienópolis nesse período e cadastrarem suas notas fiscais, com CPF, no programa Iguatemi ONE, receberão pontuação em dobro. O programa de relacionamento, do qual o Pátio Higienópolis faz parte, proporciona para seus participantes acesso a diversos descontos e benefícios exclusivos, por meio de serviços e parceiros em áreas como moda, gastronomia, bem estar, arte e cultura, entre outras. Para participar, basta fazer o download do aplicativo, disponível nos dispositivos Android e iOS, e escanear uma nota fiscal, com CPF, de qualquer operação do empreendimento para ativar o programa.

"A Black Friday já conquistou seu lugar no calendário brasileiro e, sem dúvidas, é uma das datas mais importantes para o varejo. A cada edição, a participação de lojistas e clientes do Pátio Higienópolis tem crescido e nossas expectativas para 2023 são bem positivas", afirma Katia Gioacchini, gerente de marketing do Pátio Higienópolis.

Para mais informações e conhecer os descontos oferecidos pelas lojas, basta acessar https://iguatemi.com.br/patiohigienopolis/ e seguir @patiohigienopolis nas redes sociais.

Serviço

Black Week

Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618, São Paulo

Dia 20 de novembro, a partir das 14h (lojas); alimentação e lazer, a partir das 11h

21 a 26 de novembro, das 10h às 22h

#blackweekpatiohigienopolis

Mais sobre o Pátio Higienópolis - Com 287 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Shopping Pátio Higienópolis abriga o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281597/Patio_Higienopolis.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis