Shopping Pátio Higienópolis deixa o Dia dos Pais mais doce: promoção compre-ganhe é com bombons com uísque

SÃO PAULO, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Até 8 de agosto, o Shopping Pátio Higienópolis estará com a campanha Compre-Ganhe especial para as compras do Dia dos Pais: a cada R$ 500 em compras, o cliente poderá ganhar uma Caixa de Bombom de Caramelo Blue Label e Bombom de Caramelo Black Label, da Chocolat du Jour. É permitida até duas trocas por CPF durante o período, no posto especialmente criado no Piso Vilaboim.