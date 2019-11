Shopping Pátio Higienópolis, em parceria com Google, apresenta a HoHo Home, a Casa Inteligente do Papai Noel

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Até 8 de dezembro, os clientes do Shopping Pátio Higienópolis poderão visitar a Casa Inteligente do Papai Noel, um espaço desenvolvido em parceria com Google Nest Mini, a recém-lançada caixa de som inteligente do Google que permite que visitantes vivenciem as mais variadas experiências de uma casa conectada: Controlar as luzes, cortinas, televisores, ligar música ou obter receitas utilizando apenas comandos de voz.

A casa, que conta com 50 metros quadrados e dois ambientes, conta com um grupo animado de ajudantes do Papai Noel que fará um tour especial apresentando o espaço e mostrando toda ajuda que o bom velhinho tem graças Google Nest Mini. Será possível também conferir uma iluminação especial, deixando a casa prontinha para o Natal. Ao final da visita, um espaço para fotos.

Compre-Ganhe Especial - De 19 a 29 de novembro, ao somar R$ 650 em compras realizadas nesse período nas lojas do shopping, o cliente troca os comprovantes por um Nest Mini, nas cores Giz e Carvão, de acordo com a disponibilidade do estoque (limite de um Nest Mini por CPF). Para mais informações, os consumidores devem procurar o balcão desta promoção, no Piso Vilaboim.

SERVIÇO

Casa de Praia do Papai Noel no Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618 (Piso Higienópolis)

Até 8 de dezembro de 2019; de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Nos domingos de dezembro, das 12h às 20h. Acesso Gratuito. As visitas duram em média 10 minutos; são aproximadamente 5 pessoas por visita (sujeito à fila de espera).

Sobre o Shopping Pátio Higienópolis - Neste ano de 2019, o Pátio Higienópolis completou 20 anos de atividades; é um dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Com mais de 300 lojas, seu projeto arquitetônico segue um estilo moderno que convive em harmonia com o clássico e oferece um espaço único com as melhores marcas nacionais e internacionais de moda, diversas opções de gastronomia e serviços. Além disso, proporciona atividades de lazer, entretenimento e cultura para toda a família. O shopping está localizado à Avenida Higienópolis, 618, com entradas alternativas pela Rua. Dr. Veiga Filho 133 e R. Dr. Albuquerque Lins.

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

SOURCE Shopping Pátio Higienópolis